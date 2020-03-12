28 отзывов оставили туристы

Мальмё — небольшой город 🏙️, в который часто путешественники приезжают из близ расположенного Копенгагена, чтобы за раз посетить сразу две страны. Этот город, несмотря на небольшую известность, достоин большого внимания. Здесь найдут свое и те, кто увлекается историей 📖, и те, кому интересно все новое, передовое.

Программа

С точки зрения расположения основных достопримечательностей — город довольно компактный. Это позволит нам не спеша охватить основные туристические участки. Прогулка пройдет в легком темпе, мы будем останавливаться около понравившихся мест для более детального ознакомления и сможем в любой момент устроить традиционную шведскую фика-паузу (перекус с кофе и вкуснейшим десертом). Ведь во время путешествия очень важно не только сделать максимально возможное количество фотографий, но и прочувствовать ритм, дух и характер города.

Наша экскурсия начнется на железнодорожной станции Триангельн. Если вы приедете из Копенгагена, то с билетом на поезд в течение целого дня сможете бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта Мальмё.

Мы пройдем по улицам средневекового города, посетим церковь Св. Петра, построенную в начале XIV века. Пройдемся по извилистым улочкам центральной части Мальмё, побываем в его сердце — на площади Густава Адольфа, в историческом центре — на малой городской площади (Lilla torg) c постройками 16 века и на Главной площади (Stortorget). Прогуляемся вокруг главного музея города — замка “Malmohus Castle”, который был построен в XV веке, и сначала использовался как крепость и тюрьма.

века. Пройдемся по извилистым улочкам центральной части Мальмё, побываем в его сердце — на площади Густава Адольфа, в историческом центре — на малой городской площади (Lilla torg) c постройками 16 века и на Главной площади (Stortorget). Прогуляемся вокруг главного музея города — замка “Malmohus Castle”, который был построен в XV веке, и сначала использовался как крепость и тюрьма. На этом ознакомление с исторической частью города закончится, и мы переместимся в новый район Мальмё — «Западная гавань». Местные жители называют его «районом будущего»: все здания построены с применением передовых технологий, направленных на сохранение окружающей среды. Здесь же визитная карточка Мальмё — небоскреб «Turning Torso». Уникальность небоскреба в том, что его корпус имеет форму разворота, достигающего к вершине 90 градусов. Здание как будто закручивается вокруг своей оси. С набережной в этой части города открывается потрясающий вид на Оресуннский мост и море.

По вашему желанию можно скорректировать маршрут, посетить и другие районы города, сделать акцент на прогулку по паркам, церквям, музеям и т.д.

До встречи в Мальмё!