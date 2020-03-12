28 отзывов оставили туристы

С точки зрения расположения основных достопримечательностей — город довольно компактный. Это позволит нам не спеша охватить основные туристические участки. Прогулка пройдет в легком темпе, мы будем останавливаться около понравившихся мест для более детального ознакомления и сможем в любой момент устроить традиционную шведскую фика-паузу (перекус с кофе и вкуснейшим десертом). Ведь во время путешествия очень важно не только сделать максимально возможное количество фотографий, но и прочувствовать ритм, дух и характер города.
Наша экскурсия начнется на железнодорожной станции Триангельн. Если вы приедете из Копенгагена, то с билетом на поезд в течение целого дня сможете бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта Мальмё.
Мы пройдем по улицам средневекового города, посетим церковь Св. Петра, построенную в начале XIV века. Пройдемся по извилистым улочкам центральной части Мальмё, побываем в его сердце — на площади Густава Адольфа, в историческом центре — на малой городской площади (Lilla torg) c постройками 16 века и на Главной площади (Stortorget). Прогуляемся вокруг главного музея города — замка “Malmohus Castle”, который был построен в XV веке, и сначала использовался как крепость и тюрьма.
На этом ознакомление с исторической частью города закончится, и мы переместимся в новый район Мальмё — «Западная гавань». Местные жители называют его «районом будущего»: все здания построены с применением передовых технологий, направленных на сохранение окружающей среды. Здесь же визитная карточка Мальмё — небоскреб «Turning Torso». Уникальность небоскреба в том, что его корпус имеет форму разворота, достигающего к вершине 90 градусов. Здание как будто закручивается вокруг своей оси. С набережной в этой части города открывается потрясающий вид на Оресуннский мост и море.
По вашему желанию можно скорректировать маршрут, посетить и другие районы города, сделать акцент на прогулку по паркам, церквям, музеям и т.д.
До встречи в Мальмё!
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Наталья- отличный гид, собеседник и просто милейшая девушка с громадной порцией позитива!!! Жаль, что мы вместе провели так мало времени.. Хотелось еще больше узнать о городе, о его истории, о менталитете шведов.. обо всем))) Отвечала на миллион моих вопросов как и в момент бронированная экскурсии, так и перед поездкой ( ее рекомендации по поводу паспорта на границе и теплых перчаток были очень кстати))), так и во время всего пребывания в Мальме!!! Смело и со всей ответственностью рекомендую и гида и саму экскурсию!!!!
Наталия
11 марта 2020
Хочу поблагодарить Наталию за экскурсию по Мальме. В наш приезд в Копенгаген, мы решили зацепить и этот шведский город. Мы услышали историю, увидели старые и новые черты города, прогулялись по берегу и насладились общением с Наталией. Мальме не был целью нашей поездки, но нам удалось соприкоснуться с виденьем жизни шведов и провести хорошо время. Спасибо!
Yulia
28 декабря 2019
Очень познавательная экскурсия. Наталья очень познавательно рассказывала про историю страны в общем и про Мальмё в частности. А также мы многое узнали про современный быт жителей. Маршрут составлен очень интересно и включает в себя старинную и современную части города.
Ярослав
19 ноября 2019
Сегодня мы с семьёй побывали в Мальмё. Этот город приказывала нам чудесный гид, великолепный рассказчик, знаток своего города и просто хороший человек - Наталья! Нам очень понравилась экскурсия, мы, на самом деле, увидели «такой разный Мальмё»: и историческую часть, и современную, и жилые дома и дворики, университет, галлерею современного искусства, старый замок и королевский парк! Наташе большое спасибо за интересную экскурсию и душевное общение!
VLADIMIR
8 ноября 2019
Замечательный гид - Наталья. Очень было интересно. Очень здорово пообщались. Не пожалели потраченного времени. Рекомендуем всем! Будьте готовы много ходить пешком, и одевайте потеплее - на море довольно прохладно. Всем спасибо!!! Владимир
Александр
4 сентября 2019
Наталья провела наверное самую лучшую экскурсию, на которой я бывал. После этой экскурсии уже по другому смотришь на город и хочется побродить по нему ещё и ещё, чтобы закрепить эти знания. Я рекомендую её всем, кто собирается посетить Мальмё.
Денис
21 августа 2019
Наталья превзошла наши ожидания, великолепный гид и интересный рассказчик, очень интересная экскурсия в небольшом городе. Наталья открыла множество секретов и дала ряд крайне ценных советов, если будете в Мальме очень рекомендую.
Ирина
14 августа 2019
Только что закончили прогулку с Натальей. Неожиданно интереснейшая, увлекательная, местами даже очень вкусная экскурсия. Мы посмотрели больше чем ожидали, Наталья индивидуально подошла к нашим интересам. Остались в полном восторге и не хотелось расставаться. Надеемся на встречу снова с прекрасным Человеком👏
Alexandr
28 июля 2019
Огромное спасибо Наталье за экскурсию! Ей удалось заинтересовать даже детей и мы с удовольствием ходили и погружались в историю города. Несмотря на продолжительное время пешей экскурсии, маршрут составлен очень удачно и не устаешь, за что отдельное спасибо! Очень рекомендуем Наталью в роли экскурсовода!
Мальмё — идеальный город для велосипедных прогулок, ведь здесь это самый ходовой вид транспорта. Темп и маршрут экскурсии легко позволит увидеть больше достопримечательностей, чем пешком или на автомобиле, и разглядеть аутентичность Мальмё. Вы познакомитесь с историей города и поймёте, как его жители используют драгоценные ресурсы на благо себе и природе, и получите массу впечатлений от сменяющихся видов такого старого и современного города.