Всё о Нючёпинге

Полезная информация о Нючёпинге

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Местное время в Нючёпинге
23:4324
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаНючёпинг
По-английскиNykoeping
Столица регионаНючёпинг является столицей региона
Население города32 224 чел.
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота20 м. от уровня моря

Где находится Нючёпинг на карте

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