Полезная информация об Умео
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Местное время в Умео
20:4200
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Умео
|По-английски
|Umea
|Столица региона
|Умео является столицей региона
|Население города
|83 249 чел.
|Аэропорт
|Умео UME
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря
Где находится Умео на карте
Умео
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