Полезная информация об Умео

Что нужно знать об Умео: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Умео, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Умео
20:4200
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаУмео
По-английскиUmea
Столица регионаУмео является столицей региона
Население города83 249 чел.
АэропортУмео UME
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Умео на карте

Умео фото города
Умео

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Умео

Расписание авиа-рейсов