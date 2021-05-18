Всё об Уппсале

Полезная информация об Уппсале

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Местное время в Уппсале
23:4337
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаУппсала
По-английскиUppsala
Столица регионаУппсала является столицей региона
Население города149 245 чел.
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота20 м. от уровня моря

Где находится Уппсала на карте

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