Полезная информация об Уппсале
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Местное время в Уппсале
23:4337
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Уппсала
|По-английски
|Uppsala
|Столица региона
|Уппсала является столицей региона
|Население города
|149 245 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря