Полезная информация о Векшё
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Местное время в Векшё
21:5525
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Векшё
|По-английски
|Vaexjoe
|Столица региона
|Векшё является столицей региона
|Население города
|65 383 чел.
|Аэропорт
|Векшё VXO
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|169 м. от уровня моря
Где находится Векшё на карте
Векшё
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