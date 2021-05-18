Полезная информация о Векшё

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Местное время в Векшё
21:5525
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаВекшё
По-английскиVaexjoe
Столица регионаВекшё является столицей региона
Население города65 383 чел.
АэропортВекшё VXO
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота169 м. от уровня моря

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