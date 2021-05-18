Полезная информация о Висбю
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Местное время в Висбю
21:5531
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Висбю
|По-английски
|Visby
|Столица региона
|Висбю является столицей региона
|Население города
|23 402 чел.
|Аэропорт
|Висбю VBY
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря
Где находится Висбю на карте
Висбю
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