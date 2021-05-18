Полезная информация о Висбю

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Местное время в Висбю
21:5531
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаВисбю
По-английскиVisby
Столица регионаВисбю является столицей региона
Население города23 402 чел.
АэропортВисбю VBY
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота22 м. от уровня моря

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