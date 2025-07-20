Предлагаю вам проследить за развитием европейской живописи в Художественном музее Базеля. Вы изучите работы Ганса Гольбейна Младшего, включая полотно, поразившее Достоевского. И разберётесь, как менялись образы, сюжеты и взгляды художников на мир: от средневекового восприятия до революционных идей импрессионизма и авангарда.

В Базеле жил и работал один из крупнейших мастеров Северного Возрождения Ганс Гольбейн Младший. В местном музее хранится крупнейшее собрание его работ: от портретов и книжной графики до знаменитого «Мёртвого Христа» — картины настолько сильной, что Достоевский включил её описание в роман «Идиот».

А ещё мы обсудим ключевые повороты европейского искусства и рассмотрим подлинники Кранаха, Дюрера, Робера, Моне, Сезанна, Пикассо, Миро и Джакометти.

Вы узнаете:

почему натюрморт стал символом нового взгляда на мир

как римские руины превратились в модный сюжет

почему пейзаж долгое время считался второстепенным жанром

что перевернуло искусство в эпоху импрессионизма и авангарда

Организационные детали

Билет в музей оплачивается отдельно: 25–30 франков с чел.