Предлагаю вам проследить за развитием европейской живописи в Художественном музее Базеля. Вы изучите работы Ганса Гольбейна Младшего, включая полотно, поразившее Достоевского.
И разберётесь, как менялись образы, сюжеты и взгляды художников на мир: от средневекового восприятия до революционных идей импрессионизма и авангарда.
Описание экскурсии
В Базеле жил и работал один из крупнейших мастеров Северного Возрождения Ганс Гольбейн Младший. В местном музее хранится крупнейшее собрание его работ: от портретов и книжной графики до знаменитого «Мёртвого Христа» — картины настолько сильной, что Достоевский включил её описание в роман «Идиот».
А ещё мы обсудим ключевые повороты европейского искусства и рассмотрим подлинники Кранаха, Дюрера, Робера, Моне, Сезанна, Пикассо, Миро и Джакометти.
Вы узнаете:
- почему натюрморт стал символом нового взгляда на мир
- как римские руины превратились в модный сюжет
- почему пейзаж долгое время считался второстепенным жанром
- что перевернуло искусство в эпоху импрессионизма и авангарда
Организационные детали
Билет в музей оплачивается отдельно: 25–30 франков с чел.
Александра — ваш гид в Базеле
Искусствовед, историк архитектуры, автор серии путеводителей в издательстве «Аванта». Работала гидом в Москве с 2012 по 2018 год, и продолжаю заниматься любимым делом после переезда в Германию в 2019 году. Люблю работать и с детьми, и со взрослыми!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альбина
21 июл 2025
Пришла вовремя, интересно рассказывала
