Полезная информация о Берне
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Местное время в Берне
20:4212
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Берн
|По-английски
|Bern
|Это столица
|Берн является столицей Швейцарии
|Население города
|121 631 чел.
|Аэропорт
|Бельп BRN
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|549 м. от уровня моря
Где находится Берн на карте
Берн