Полезная информация о Берне

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Местное время в Берне
20:4212
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаБерн
По-английскиBern
Это столицаБерн является столицей Швейцарии
Население города121 631 чел.
АэропортБельп BRN
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота549 м. от уровня моря

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Берн

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