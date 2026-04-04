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Лугано: швейцарский город с итальянской душой

Окунуться в атмосферу Ренессанса и выяснить, как город стал центром искусства, финансов и технологий
Лугано — это место, где швейцарская точность встречается с итальянской теплотой.

Мы пройдём от средневекового собора до современного выставочного центра и заглянем в церковь с фреской ученика Леонардо да Винчи.

Вы узнаете, почему этот город был ареной борьбы между Миланом и Конфедерацией и как он стал убежищем для художников, богачей и беглых политиков.
5
2 отзыва
Лугано: швейцарский город с итальянской душой
Лугано: швейцарский город с итальянской душой
Лугано: швейцарский город с итальянской душой

Описание экскурсии

Собор Сан-Лоренцо — отражение четырёх эпох: Средневековья, Ренессанса, Барокко и времени 19–20 веков. Полюбуемся городом и окрестностями с этого живописного места.

Старый город — лабиринт узких улочек и очаровательных бутиков. Мы сделаем паузу в одном из самых старых кафе Лугано, где аромат свежего кофе и атмосфера прошлого создают идеальные условия для наблюдения за жизнью города и разговора о его истории.

Улица Насса — модная и элегантная, с яркими витринами и духом 19–20 веков

Церковь Санта-Мария-дельи-Анджоли и фреска ученика Леонардо. Полюбуемся утончённой ренессансной архитектурой и поговорим о жизни знаменитого гения.

Гранд-отель Лугано и выставочный центр LAC.

Променад Лунго Лаго. Мы прогуляемся по набережной озера, где белые лебеди скользят по воде, туристические кораблики уносят взгляд вдаль, а изысканные здания словно оживают под мягким светом солнца.

Площадь Реформы, церковь Сан-Рокко и парк Чиани. Мы вернёмся в центр и посетим барочную церковь, заглянем в парк, где когда-то прогуливались итальянские поэты и русские эмигранты, сделаем остановку у памятника Вильгельму Теллю.

Вы узнаете

  • Почему италоязычный Лугано веками был ареной борьбы между Миланом и Конфедерацией
  • О швейцарском банкинге — «тихом золоте», которое веками хранилось за мраморными фасадами
  • О «золотом поезде», который якобы направлялся сюда в конце Второй мировой войны, но бесследно исчез
  • Почему в годы холодной войны Лугано оказался в эпицентре негласной борьбы спецслужб
  • Как Лугано стал частью маршрута великих художников и архитекторов
  • И многое другое

Организационные детали

Мы посетим собор Сан-Лоренцо и две церкви: Санта-Мария-ди-Анджоли и Сан-Рокко. Вход в них бесплатный.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Сан-Лоренцо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Лугано
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в Италии уже более 30 лет, между Миланом и южной Швейцарией — в стратегическом регионе на границе Италии и кантона Тичино, между озёрами Комо и Лугано. Это позволяет
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мне глубоко знать как Милан, так и Лугано — два города, объединённые историей, культурой и стилем жизни, но с разным характером. Сегодня я профессионально занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий и маршрутов для путешественников, ценящих качество, комфорт и аутентичные впечатления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ю
Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который проживает в том месте, которое хотим посетить. Потому что это всегда про возможность узнать
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больше о другой стороне жизни, про настоящее о стране, жизни и смыслах. И Екатерина помогла расширить наш кругозор, ответила на все интересующие вопросы, а вопросов у нас всегда много, рассказы с интересом о всех достопримечательностях, с любовью к своему делу. А самое главное с любовью к нам, то есть ориентируясь на наш темп. Спасибо огромное за то что мы теперь влюблены в Швейцарию. Собираемся теперь с Екатериной к коровкам с колокольчиками.

Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который
Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который
Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который
Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который
Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который
Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который
Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который
Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который+2
Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который
Есть у нас традиция где бы мы ни были. Мы всегда пользуемся услугами русскоязычного проводника, который
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо, Юлия, за отзыв! В следующий раз приезжайте знакомиться с главными «местными жителями» — швейцарскими коровами:) и открывать настоящую традиционную Швейцарию.
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О
Наш гид Екатерина сделала нашу поездку незабываемой.
Мы много путешествуем, часто заказываем авторские экскурсии. Екатерина очень эрудированный специалист с приятной подачей информации.
Глубокие знания истории, архитектуры, искусства. Очень внимательна к вопросам, тактична.
Снабдила нас дополнительной информацией по кантону и предложила нам несколько интересных маршрутов на последующие дни для самосмоятельных прогрузок.
Искренне рекомендую. Ольга.
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