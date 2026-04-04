Лугано — это место, где швейцарская точность встречается с итальянской теплотой. Мы пройдём от средневекового собора до современного выставочного центра и заглянем в церковь с фреской ученика Леонардо да Винчи. Вы узнаете, почему этот город был ареной борьбы между Миланом и Конфедерацией и как он стал убежищем для художников, богачей и беглых политиков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €250 за экскурсию

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Описание экскурсии

Собор Сан-Лоренцо — отражение четырёх эпох: Средневековья, Ренессанса, Барокко и времени 19–20 веков. Полюбуемся городом и окрестностями с этого живописного места.

Старый город — лабиринт узких улочек и очаровательных бутиков. Мы сделаем паузу в одном из самых старых кафе Лугано, где аромат свежего кофе и атмосфера прошлого создают идеальные условия для наблюдения за жизнью города и разговора о его истории.

Улица Насса — модная и элегантная, с яркими витринами и духом 19–20 веков

Церковь Санта-Мария-дельи-Анджоли и фреска ученика Леонардо. Полюбуемся утончённой ренессансной архитектурой и поговорим о жизни знаменитого гения.

Гранд-отель Лугано и выставочный центр LAC.

Променад Лунго Лаго. Мы прогуляемся по набережной озера, где белые лебеди скользят по воде, туристические кораблики уносят взгляд вдаль, а изысканные здания словно оживают под мягким светом солнца.

Площадь Реформы, церковь Сан-Рокко и парк Чиани. Мы вернёмся в центр и посетим барочную церковь, заглянем в парк, где когда-то прогуливались итальянские поэты и русские эмигранты, сделаем остановку у памятника Вильгельму Теллю.

Вы узнаете

Почему италоязычный Лугано веками был ареной борьбы между Миланом и Конфедерацией

О швейцарском банкинге — «тихом золоте», которое веками хранилось за мраморными фасадами

О «золотом поезде», который якобы направлялся сюда в конце Второй мировой войны, но бесследно исчез

Почему в годы холодной войны Лугано оказался в эпицентре негласной борьбы спецслужб

Как Лугано стал частью маршрута великих художников и архитекторов

И многое другое

Организационные детали

Мы посетим собор Сан-Лоренцо и две церкви: Санта-Мария-ди-Анджоли и Сан-Рокко. Вход в них бесплатный.