Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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В сказочную Аскону из Локарно

Автомобильная экскурсия по югу Швейцарии: фантастические пейзажи и погружение в местный быт

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Ж/Д станции Локарно или место проживания гостя в Локарно или Асконе
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200 за экскурсию

Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
Татьяна – Гид по Лугано
Вы увидите обворожительную Аскону, Локарно и Интранью, подниметесь в горы, надышитесь альпийским воздухом и насмотритесь вдохновляющих пейзажей, посетите фермерские хозяйства, сыроварни и винодельни.

А по пути я расскажу, как швейцарцам удалось создать столь отличающееся от всей Европы государство.
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно

Что вас ожидает

Беседы о Швейцарии
Я не только покажу самые красивые и удивительные места юга Швейцарии, но и познакомлю вас с историей развития страны высококачественных фермерских продуктов, знаменитых часов и шоколада. Расскажу, как складывался менталитет швейцарцев со времён основания государства в 13 веке. Объясню, почему именно здесь находится эпицентр последних достижений науки и технологий и как при их щедрой поддержке Швейцария сохраняет богатое наследие прошлого. Кроме того, я помогу вам взглянуть на страну изнутри, вы узнаете, чем занимаются местные жители, какие традиции соблюдают, как проводят свободное время и в чем загадка особенной атмосферы ее колоритных городков и деревушек.

Локарно и горные поселения
Мы встретимся рано утром и отправимся на старинную Пьяцца-Гранде, где ежегодно проводятся знаменитые фестивали кино, джаза и рока. Вы прогуляетесь по набережной, осмотрите живописный порт и современный терминальный комплекс. Затем я отвезу вас на автомобиле в горы, а по пути сделаем остановку в колоритном городке Интранья, где находится интересный институт трубочистов, производят масло грецкого ореха и шьют традиционные тряпичные туфли (педули). Далее старинный трамвайчик доставит вас на высоту 1500 метров, к маленькой деревушке с редкими каменными домами 16 века. Здесь вы отдохнете в семейном гротто (типичном ресторане) и отведаете традиционный швейцарские блюда.

Альпийские луга и сказочная Аскона
Путь продолжится вдоль склона долины Чентовалли, где вас будете ждать волшебные пейзажи снежных вершин, вдохновляющие панорамы, изумрудные реки и воздух, наполненный ароматами цветущих альпийских лугов. К 3 часам дня вы доберетесь до Асконы, спустившись в долину озера Маджоре. На прогулке по старинным улочкам заглянете к местному виноделу за бокальчиком вина знаменитого брэнда. Услышите о прошлом города и его современной культуре. А в завершение посмотрите на красивый закат под звуки приятной музыки на набережной.

Если после экскурсии у вас появится желание остаться в Асконе и провести еще день, я с удовольствием посоветую множество интересных и незабываемых мест для самостоятельного отдыха.

Организационные детали

  • Дорога от Локарны до Асконы займет примерно 1,5-2 часа.
  • Экскурсия также может начаться в Асконе или на ж/д станции Локарно.
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно
В сказочную Аскону из Локарно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Ж/Д станции Локарно или место проживания гостя в Локарно или Асконе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я родилась и выросла в России, получила образование инженера и работаю дизайнером интерьеров. Открыла для себя Швейцарию 15 лет назад. Тогда я искала место для отдыха вдали от людской суеты и популярных туристических маршрутов. Так нашла милый экоотель в маленьком городке на берегу озера — со своим виноградником, пасекой, семейной фермой... В Аскону я влюбилась сразу! Вернулась сюда зимой — кататься на лыжах в горах и отдыхать в термальных источниках. В каждый свой приезд в Швейцарию находила много интересных занятий по душе, встречала новых людей, которые открыли мне нетуристические места. С тех пор как проживаю в Швейцарии, много друзей приезжают ко мне и всем им я с удовольствием показываю страну и рассказываю о ее прекрасных достопримечательностях. Приезжайте и вы в гости!
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Лугано — солнечная гостиная ШвейцарииЛугано — солнечная гостиная ШвейцарииЛугано — солнечная гостиная Швейцарии
250 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Открыть самые уютные и яркие места «маленькой Италии» на дружеской прогулке-вдохновении
За климат, пейзажи и темперамент Лугано называют Рио-де-Жанейро Старого Света. В одном из крупнейших финансовых центров страны вы узнаете, почему город считают культурным мостом между севером и югом Европы. Побываете в самых зрелищных — известных и секретных — местах. И познакомитесь со швейцарским искусством.

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