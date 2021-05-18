Полезная информация о Монтрё
Что нужно знать о Монтрё: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Монтрё
23:4425
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Монтрё
|По-английски
|Montreux
|Население города
|22 897 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|403 м. от уровня моря
Где находится Монтрё на карте
Популярные экскурсии в Монтрё
от
€
250
за чел.
Величественные альпийские пики, безмятежная гладь Женевского озера и вершина Граммон за один день