Полезная информация о Санкт-Галлене
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Местное время в Санкт-Галлене
20:4230
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Санкт-Галлен
|По-английски
|Sankt Gallen
|Столица региона
|Санкт-Галлен является столицей региона
|Население города
|70 572 чел.
|Аэропорт
|Альтенрейн ACH
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|684 м. от уровня моря
Где находится Санкт-Галлен на карте
Санкт-Галлен