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Полезная информация о Санкт-Галлене

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Местное время в Санкт-Галлене
20:4230
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаСанкт-Галлен
По-английскиSankt Gallen
Столица регионаСанкт-Галлен является столицей региона
Население города70 572 чел.
АэропортАльтенрейн ACH
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота684 м. от уровня моря

Где находится Санкт-Галлен на карте

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