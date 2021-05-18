Полезная информация о Шаффхаузене
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Местное время в Шаффхаузене
23:4436
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Шаффхаузен
|По-английски
|Schaffhausen
|Столица региона
|Шаффхаузен является столицей региона
|Население города
|33 863 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|403 м. от уровня моря