Всё о Шаффхаузене

Полезная информация о Шаффхаузене

Что нужно знать о Шаффхаузене: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шаффхаузене
23:4436
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаШаффхаузен
По-английскиSchaffhausen
Столица регионаШаффхаузен является столицей региона
Население города33 863 чел.
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота403 м. от уровня моря

Где находится Шаффхаузен на карте

Поиск и сравнение цен на туры