Полезная информация о Сьоне

Что нужно знать о Сьоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сьоне
21:5549
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаСьон
По-английскиSitten
Столица регионаСьон является столицей региона
Население города28 045 чел.
АэропортСион SIR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота487 м. от уровня моря

Где находится Сьон на карте