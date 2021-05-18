Полезная информация о Сьоне
Что нужно знать о Сьоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сьоне
21:5549
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Сьон
|По-английски
|Sitten
|Столица региона
|Сьон является столицей региона
|Население города
|28 045 чел.
|Аэропорт
|Сион SIR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|487 м. от уровня моря