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Züri — так называют один из самых дорогих городов мира его жители. А принадлежит ли на самом деле им Цюрих, или истинные владельцы расположились на Парадеплац (он же Säumärt, он же Neumarkt) крупнейшем денежном рынке Швейцарии? Той самой площади, куда в 50-х гг. XX века завезли одну из версий венецианских макарон — и назвали люксембургерли, а веком ранее, мог бы быть построен вокзал, а ещё раньше, неподалеку, хранился арбалет национального героя конфедерации. Был ли тут Карл от которого короли и колокола на церквях. И дарили ли змеи ему волшебное кольцо от которого любовь даже после гроба?

Интересное о городе:

Город до XVI века принадлежал женщинам, но избирательное право они получили лишь 50 лет назад;

Здесь реформаторы советовали идти к врачу, а не паломником в дальние страны;

Тут жил Альфред Эшер, тот самый, который создал и Credit Suisse, и ETHZ (студентом которого был Эйнштейн) и окно в Италию прорубил длинной в 15 км ж/д туннель;

Здесь встречались Лафатер и Гёте, бывали Вагнер и Казанова;

Создавался Дадаизм;

Жили Ленин, Джеймс Джойс и Карл Юнг;

Творили Корбюзье, Тэнгли, Карло Скарпа и уже очень взрослый Шагал, а Аугусто Джакометти расписывая бывший приют, обрекал полицейский участок на звание «самый красивый в мире»;

В Цюрихе Черчилль, в одном из самых престижных ВУЗов старого континента, призывал к созданию объединённой Европы, в которую Швейцария так и не вошла, а Англия уже вышла.

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