Цюрих - один из самых дорогих городов мира

Цюрих - город, в котором чтобы отдать 3000 в месяц за съёмную квартиру нужно пройти кастинг, как в...

Цюрих — город, в котором чтобы отдать 3000 в месяц за съёмную квартиру нужно пройти кастинг, как в голливудский фильм.

А покупка 100 квадратных метров за 1, 5 млн равноценна выигрышу в рулетку.

Мы увидим главные достопримечательности, посетим несколько смотровых площадок и поговорим о прошлом и настоящем Цюриха и Швейцарии.

Я неплохо фотографию и вы можете рассчитывать на правильные ракурсы в самых инстаграмных местах города — всё это вы увезете на память о Цюрихе.
Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Цюрих - один из самых дорогих городов мира

Что вы увидите 🤩

  • собор Гросcмюнстер
  • Вассеркирхе
  • собор Фраумюнстер
  • церковь святого Петра
  • Винную площадь
  • Парадеплатц
  • Банхофштрассе
  • набережную реки Лиммат
  • Линденхоф
  • Площадь Бюрклиплац
  • Ратушу
  • Обсерваторию Урания
  • Швейцарский национальный музей
  • район Нидердорф
  • переулок Шпигельгассе
  • и другие достопримечательности

Что вас ожидает:

    Züri — так называют один из самых дорогих городов мира его жители. А принадлежит ли на самом деле им Цюрих, или истинные владельцы расположились на Парадеплац (он же Säumärt, он же Neumarkt) крупнейшем денежном рынке Швейцарии? Той самой площади, куда в 50-х гг. XX века завезли одну из версий венецианских макарон — и назвали люксембургерли, а веком ранее, мог бы быть построен вокзал, а ещё раньше, неподалеку, хранился арбалет национального героя конфедерации. Был ли тут Карл от которого короли и колокола на церквях. И дарили ли змеи ему волшебное кольцо от которого любовь даже после гроба?

    Интересное о городе:

    • Город до XVI века принадлежал женщинам, но избирательное право они получили лишь 50 лет назад;
    • Здесь реформаторы советовали идти к врачу, а не паломником в дальние страны;
    • Тут жил Альфред Эшер, тот самый, который создал и Credit Suisse, и ETHZ (студентом которого был Эйнштейн) и окно в Италию прорубил длинной в 15 км ж/д туннель;
    • Здесь встречались Лафатер и Гёте, бывали Вагнер и Казанова;
    • Создавался Дадаизм;
    • Жили Ленин, Джеймс Джойс и Карл Юнг;
    • Творили Корбюзье, Тэнгли, Карло Скарпа и уже очень взрослый Шагал, а Аугусто Джакометти расписывая бывший приют, обрекал полицейский участок на звание «самый красивый в мире»;
    • В Цюрихе Черчилль, в одном из самых престижных ВУЗов старого континента, призывал к созданию объединённой Европы, в которую Швейцария так и не вошла, а Англия уже вышла.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Групповой билет до 10 человек
    €160

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Работа гида
    Что не входит
    • Вход в собор Фраумюнстер — 5 франков
    • Дополнительный час — 80€
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Где начинаем и завершаем
    Начало: У ангела на жд вокзале или в любом удобном месте
    Завершение: центр города
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно

    Юлия С.
    Юлия С.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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