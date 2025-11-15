Встретимся в Цюрихе и поедем в Грюйер, живописно окружённый зелёными холмами. Вы пройдёте по атмосферным улочкам, сможете посетить средневековый замок и сыроварню, на которой производят пикантный сыр грюйер с ореховым привкусом. Рекомендую погрузиться в богатую гастрономическую культуру региона и попробовать деликатесы — сырное фондю и раклет.

Следующий пункт нашего пути — виноградники Лаво, включённые в список наследия ЮНЕСКО. Их крутые террасы спускаются к Женевскому озеру, окружённому Альпами, — невероятно красиво! Также посетим фамильную винодельню, где уже несколько поколений одной семьи ухаживают за лозами и делают напитки. Здесь стоит заказать дегустацию.

Финальная остановка на сегодня — Монтрё, где мы останемся ночевать. Мы пройдём по цветущей набережной, любуясь озером и горами, сделаем фото со скульптурой Фредди Меркьюри, ставшей символом города. Не упустим возможность заглянуть в студию, в которой группа Queen записывала хиты, а сейчас расположен небольшой музей. Вечером можно поужинать в уютном ресторанчике или осмотреть Шильонский замок.