Средневековый замок и сыроварня в Грюйере, виноградники Лаво и семейная винодельня, скульптура Фредди Меркьюри и музей Queen в Монтрё
Встретимся в Цюрихе и поедем в Грюйер, живописно окружённый зелёными холмами. Вы пройдёте по атмосферным улочкам, сможете посетить средневековый замок и сыроварню, на которой производят пикантный сыр грюйер с ореховым привкусом. Рекомендую погрузиться в богатую гастрономическую культуру региона и попробовать деликатесы — сырное фондю и раклет.
Следующий пункт нашего пути — виноградники Лаво, включённые в список наследия ЮНЕСКО. Их крутые террасы спускаются к Женевскому озеру, окружённому Альпами, — невероятно красиво! Также посетим фамильную винодельню, где уже несколько поколений одной семьи ухаживают за лозами и делают напитки. Здесь стоит заказать дегустацию.
Финальная остановка на сегодня — Монтрё, где мы останемся ночевать. Мы пройдём по цветущей набережной, любуясь озером и горами, сделаем фото со скульптурой Фредди Меркьюри, ставшей символом города. Не упустим возможность заглянуть в студию, в которой группа Queen записывала хиты, а сейчас расположен небольшой музей. Вечером можно поужинать в уютном ресторанчике или осмотреть Шильонский замок.
2 день
Старый центр и готический собор Лозанны, все символы Женевы
Утром отправимся в Лозанну — утончённый городок у Женевского озера, уголок искусства, моды и спорта. Мы пройдём по старым кварталам, колоритным улочкам и набережной, где любят отдыхать местные. Рассмотрим готический собор 13 века, задержимся на панорамной площадке с прекрасными видами, сможем зайти в Олимпийский музей. Будет время на кофе или аперитив, а потом поедем дальше.
Завершит наше путешествие Женева — столица дипломатии, часов, банков и высокого стиля жизни. Вы увидите все визитные карточки: мост Монблан, фонтан Же-До, цветочные часы, кафедральный собор Святого Петра, Дворец наций. Погуляете по Старому городу, площади Бург-де-Фур, английскому парку и набережной.
По окончании экскурсии можно остаться в Женеве или вернуться в Цюрих.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Цюрихе, время - по договорённости
Завершение: Цюрих/Женева, вечер, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Цюрихе
Провела экскурсии для 160 туристов
Организую групповые и индивидуальные туры по стране. Также разрабатываю программы на несколько дней индивидуально под клиентов.