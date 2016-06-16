Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
Прогуляться вдоль отвесных скал, полюбоваться неприступными вершинами и долинами как с картинки
Цюрих, точное место встречи - по договорённости, 1...
16 июня
16 сен
€1 590 за человека
Авторский тур
8 дней
Яркое фотопутешествие из Цюриха в Женеву с детьми
Изучить тонкости фотографии, исследовать Швейцарию и покормить лебедей у Женевского озера
Цюрих, отель, вторая половина дня
23 июня
€2 970 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху
Самые популярные туры в Цюрихе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
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