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2 дня Квинтэссенция Швейцарии: тихая роскошь городов и мощь стихии (индивидуально) Изучить Цюрих и Люцерн, насладиться Рейнским водопадом и альпийскими пейзажами на горе Риги Начало: Цюрих, место и время по договорённости €1700 за всё до 6 чел. На машине 7 дней Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом Прогуляться вдоль отвесных скал, полюбоваться неприступными вершинами и долинами как с картинки Начало: Цюрих, точное место встречи - по договорённости, 8... €2390 за человека На машине 2 дня Индивидуальное путешествие вдоль Швейцарской ривьеры Объехать гастрорегионы сыра и вина, увидеть замки и соборы, налюбоваться Альпами и Женевским озером Начало: Ваше место проживания в Цюрихе, время по договорён... €2400 за всё до 4 чел. Все туры Цюриха

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Групповые»

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