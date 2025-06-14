Групповые туры Цюриха

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Цюрихе на русском языке, цены от €1700. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Квинтэссенция Швейцарии: тихая роскошь городов и мощь стихии (индивидуально)
2 дня
Квинтэссенция Швейцарии: тихая роскошь городов и мощь стихии (индивидуально)
Изучить Цюрих и Люцерн, насладиться Рейнским водопадом и альпийскими пейзажами на горе Риги
Начало: Цюрих, место и время по договорённости
14 июн в 10:00
28 июн в 10:00
€1700 за всё до 6 чел.
Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
На машине
7 дней
Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
Прогуляться вдоль отвесных скал, полюбоваться неприступными вершинами и долинами как с картинки
Начало: Цюрих, точное место встречи - по договорённости, 8...
9 авг в 08:00
€2390 за человека
Индивидуальное путешествие вдоль Швейцарской ривьеры
На машине
2 дня
Индивидуальное путешествие вдоль Швейцарской ривьеры
Объехать гастрорегионы сыра и вина, увидеть замки и соборы, налюбоваться Альпами и Женевским озером
Начало: Ваше место проживания в Цюрихе, время по договорён...
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
€2400 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Групповые»

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  1. Квинтэссенция Швейцарии: тихая роскошь городов и мощь стихии (индивидуально)
  2. Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
  3. Индивидуальное путешествие вдоль Швейцарской ривьеры
Сколько стоит тур в Цюрихе в июне 2025
Сейчас в Цюрихе в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 1700 до 2400.
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