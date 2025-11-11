Мы проникнемся тихой, но ощущаемой в
Цюрих и Рейнский водопад: богатство цивилизации и мощь природы
Знакомство со Швейцарией начнём в Цюрихе — городе, в котором за внешней сдержанностью скрываются бесконечные слои истории, финансовой мощи, культурной жизни и тихого, почти невесомого шика. Здесь всё работает точно и со вкусом, а эстетика сочетается с прагматизмом. Тут пил кофе Михаил Булгаков и строил планы на революцию Владимир Ленин, писал труды Карл Густав Юнг и искал вдохновение Сергей Дягилев.
Как только выйдете с поезда, вы окажетесь у ресторана с 2 звёздами «Мишлена» — это уникально для европейской железнодорожной станции. Дальше — Банхофштрассе, одна из самых дорогих улиц мира.
После прогулки по Старому городу мы заглянем в кафе «Одеон», где бывали Стефан Цвейг, Томас Манн, художники, философы и музыканты со всего мира. Рекомендую на вечер забронировать ужин в заведении напротив — ресторане «Кроненхалле» с подлинными работами Пабло Пикассо, Марка Шагала, Жоана Миро.
Завершит первую часть Цюрихское озеро с ухоженной набережной, отражением Альп в воде и домами аристократов, включая Тину Тёрнер. Затем сменим ритм и доберёмся к Рейнскому водопаду: вода здесь падает с высоты с такой силой, что воздух звенит, — великолепный пример мощи стихии.
Если захотите продолжить культурную часть, советую самостоятельно сходить в Цюрихский музей, где собраны работы Клода Моне, Поля Сезанна, Винсента ван Гога, Огюста Ренуара.
Люцерн и гора Риги: квинтэссенция Швейцарии
Сегодня вы откроете себе Люцерн — город, вдохновлявший монархов, артистов, писателей. Здесь бывали королевы Виктория и Елизавета II, их супруги, Марк Твен, Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Софи Лорен, Шон Коннери и многие другие.
Вас ждёт прогулка по старому центру — лабиринту средневековых улиц, расписных фасадов, живописных мостов и уютных площадей. Здесь каждый дом — как картина, а каждый уголок — часть европейской истории.
После променада проедем вдоль ривьеры с её грандиозными отелями и виллами на берегу альпийского озера. Поднимемся на вершину Риги, названную королевой гор. Завершим день визитом к сыровару, который угостит нас фондю или раклетом из свежего сыра с ароматными травами. Дегустация пройдёт с видом на Альпы с пасущимися коровами — типичная Швейцария!
