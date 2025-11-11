Мои заказы

Квинтэссенция Швейцарии: тихая роскошь городов и мощь стихии (индивидуально)

Изучить Цюрих и Люцерн, насладиться Рейнским водопадом и альпийскими пейзажами на горе Риги
Это тур для тех, кто впервые в Швейцарии и хочет исследовать всё главное с комфортом и без спешки, а также ценит эстетику, природу и впечатления.

Мы проникнемся тихой, но ощущаемой в
каждой детали роскошью двух прекрасных городов — Цюриха и Люцерна.

Пройдём теми же улицами, что и Михаил Булгаков, Сергей Дягилев, Чарли Чаплин, Елизавета II и многие другие исторические личности, рассматривая здания и набережные словно с открыток и разговаривая о прошлом и настоящем.

А также полюбуемся нерукотворными шедеврами, являющимися такими же символами страны, как надёжные банки и часы или вкуснейшие сыры и шоколад.

Мы восхитимся мощью Рейнского водопада и увидим те самые альпийские луга с пасущимися коровами на горе Риги — классическая Швейцария!

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Программа тура по дням

1 день

Цюрих и Рейнский водопад: богатство цивилизации и мощь природы

Знакомство со Швейцарией начнём в Цюрихе — городе, в котором за внешней сдержанностью скрываются бесконечные слои истории, финансовой мощи, культурной жизни и тихого, почти невесомого шика. Здесь всё работает точно и со вкусом, а эстетика сочетается с прагматизмом. Тут пил кофе Михаил Булгаков и строил планы на революцию Владимир Ленин, писал труды Карл Густав Юнг и искал вдохновение Сергей Дягилев.

Как только выйдете с поезда, вы окажетесь у ресторана с 2 звёздами «Мишлена» — это уникально для европейской железнодорожной станции. Дальше — Банхофштрассе, одна из самых дорогих улиц мира.

После прогулки по Старому городу мы заглянем в кафе «Одеон», где бывали Стефан Цвейг, Томас Манн, художники, философы и музыканты со всего мира. Рекомендую на вечер забронировать ужин в заведении напротив — ресторане «Кроненхалле» с подлинными работами Пабло Пикассо, Марка Шагала, Жоана Миро.

Завершит первую часть Цюрихское озеро с ухоженной набережной, отражением Альп в воде и домами аристократов, включая Тину Тёрнер. Затем сменим ритм и доберёмся к Рейнскому водопаду: вода здесь падает с высоты с такой силой, что воздух звенит, — великолепный пример мощи стихии.

Если захотите продолжить культурную часть, советую самостоятельно сходить в Цюрихский музей, где собраны работы Клода Моне, Поля Сезанна, Винсента ван Гога, Огюста Ренуара.

2 день

Люцерн и гора Риги: квинтэссенция Швейцарии

Сегодня вы откроете себе Люцерн — город, вдохновлявший монархов, артистов, писателей. Здесь бывали королевы Виктория и Елизавета II, их супруги, Марк Твен, Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Софи Лорен, Шон Коннери и многие другие.

Вас ждёт прогулка по старому центру — лабиринту средневековых улиц, расписных фасадов, живописных мостов и уютных площадей. Здесь каждый дом — как картина, а каждый уголок — часть европейской истории.

После променада проедем вдоль ривьеры с её грандиозными отелями и виллами на берегу альпийского озера. Поднимемся на вершину Риги, названную королевой гор. Завершим день визитом к сыровару, который угостит нас фондю или раклетом из свежего сыра с ароматными травами. Дегустация пройдёт с видом на Альпы с пасущимися коровами — типичная Швейцария!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Цюрих и обратно в ваш город из Люцерна
  • Проживание
  • Питание
  • Билеты на общественный транспорт - 251-264 швейцарских франка
  • Виза
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Цюрих/Люцерн, место и время - по договорённости
Завершение: Люцерн, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Цюрихе
Провела экскурсии для 939 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я профессиональный гид по Берну, Цюриху и Люцерну. 11 лет училась игре на виолончели в школе, которую закончил Ойстрах. С 2008 по 2020 годы жила в Венеции. Затем переехала в Швейцарию. С радостью стану вашим проводником по этой волшебной стране.
