Лозанна является средним по величине швейцарским городом и находится во французскойlousanne. jpg части Швейцарии, в кантоне Во.

Если Вы едите в Лозанну из Женевы, то еще по дороге экскурсовод начнет свой рассказ о Швейцарии, швейцарцах и всем, что с ними связано. Вы узнаете об истории 📖 государства, его формировании и политическом строе. По дороге в Олимпийскую столицу перед Вами откроются незабываемые пейзажи Женевского озера и Альп.

Во время экскурсии 🧭 самой Лозанне Вы познакомитесь с историей города начиная от времен Римской империи и по сегодняшний день, его особенностями и традициями. Лозанну называют Олимпийской столицей ⭐️, ведь здесь находится Международный Олимпийский Комитет, а также музей 🖼 Олимпийских игр.

Во время экскурсии Вы пройдете узкими улочками города, который лежит на холмах. Будьте готовы к тому, что гуляя по нему Вы будете спускаться и подниматься на высоту почти нескольких десятков метров. Дома, которые предстают впереди во время прогулки будут казаться необычайно высокими, что предает этому месту особенный шарм.

Во время прогулки по городу Вы посетите такие объекты как: Замок 🏰 св. Марии (администрация кантона Во), площадь де ла Полю с 17в ратушей, костел св. Францыска. Во время экскурсии Вы посмотрите интерьеры кафедрального собора 13в, который среди швейцарцев признан самым красивым костелом в стране. Особенного внимания требует готическое окно в виде "Розетки" с 13 века.