  1. Экскурсии

Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)

Дарья Ф.
Дарья Ф. – Гид из Женевы
Лозанна — прекрасный город 🏙️ на берегу Женевского озера.

Он славится средневековыми улочками, магазинами и готическими постройками.

На экскурсии 🧭 вы изучите Олимпийскую столицу, узнаете её историю 📖, поймёте, как здесь живётся местным.
Задать вопрос
Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)
Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)

Что вы увидите

  • Замок св. Марии (администрация кантона Во)
  • Площадь алю с ратушей 17 века
  • Костёл св. Франциска
  • Интерьеры кафедрального собора 13 века
Лозанна является средним по величине швейцарским городом и находится во французскойlousanne. jpg части Швейцарии, в кантоне Во.
Если Вы едите в Лозанну из Женевы, то еще по дороге экскурсовод начнет свой рассказ о Швейцарии, швейцарцах и всем, что с ними связано. Вы узнаете об истории 📖 государства, его формировании и политическом строе. По дороге в Олимпийскую столицу перед Вами откроются незабываемые пейзажи Женевского озера и Альп.
Во время экскурсии 🧭 самой Лозанне Вы познакомитесь с историей города начиная от времен Римской империи и по сегодняшний день, его особенностями и традициями. Лозанну называют Олимпийской столицей ⭐️, ведь здесь находится Международный Олимпийский Комитет, а также музей 🖼 Олимпийских игр.
Во время экскурсии Вы пройдете узкими улочками города, который лежит на холмах. Будьте готовы к тому, что гуляя по нему Вы будете спускаться и подниматься на высоту почти нескольких десятков метров. Дома, которые предстают впереди во время прогулки будут казаться необычайно высокими, что предает этому месту особенный шарм.
Во время прогулки по городу Вы посетите такие объекты как: Замок 🏰 св. Марии (администрация кантона Во), площадь де ла Полю с 17в ратушей, костел св. Францыска. Во время экскурсии Вы посмотрите интерьеры кафедрального собора 13в, который среди швейцарцев признан самым красивым костелом в стране. Особенного внимания требует готическое окно в виде "Розетки" с 13 века.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (при выборе соответствующего билета)
Что не входит
  • Дополнительный час работы гида — 50 франков
  • Входные билеты
  • Питание
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Женева
Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)
Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)
Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Ф.
Дарья Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Дарья Ф. проводит ещё 5 экскурсий

Групповая экскурсия по Женеве
50
2 часа
Групповая экскурсия по Женеве
2 отзыва
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
140
2 часа
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
1 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия по Женеве
215
2 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Женеве
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
540
6 часов
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
Обзорная экскурсия по Женеве
30
2 часа
Обзорная экскурсия по Женеве

Еще несколько необычных экскурсий в Женеве

История, традиции и символы Женевы
175
2.5 часа
История, традиции и символы Женевы
42 отзыва
Пешеходная экскурсия по центру города
Первая встреча с Женевой!
150
2 часа
Первая встреча с Женевой!
6 отзывов
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Из Женевы — во французский Анси!
195
4 часа
Из Женевы — во французский Анси!
3 отзыва
Посетить «Альпийскую Венецию» и увидеть самое чистое озеро в Европе
Русская Женева
175
2.5 часа
Русская Женева
2 отзыва
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Богемный Каруж
150
1.5 часа
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
230
6.5 часов
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Погулять по городку с открытки, насладиться панорамами озера и узнать, как живут швейцарцы