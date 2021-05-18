Полезная информация о Цуге
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Местное время в Цуге
23:4454
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Цуг
|По-английски
|Zug
|Столица региона
|Цуг является столицей региона
|Население города
|23 435 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|424 м. от уровня моря