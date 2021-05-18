Полезная информация о Цуге

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Местное время в Цуге
23:4454
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаЦуг
По-английскиZug
Столица регионаЦуг является столицей региона
Население города23 435 чел.
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота424 м. от уровня моря

Где находится Цуг на карте

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