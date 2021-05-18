Полезная информация о Фритауне

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Местное время во Фритауне
19:5601
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаСьерра Леоне
Название городаФритаун
По-английскиFreetown
Это столицаФритаун является столицей Сьерры Леоне
Население города802 639 чел.
АэропортыЛанджи FNA, Hastings HGS
Часовой поясAfrica/Freetown
Средняя высота21 м. от уровня моря

Где находится Фритаун на карте

Фритаун фото города
Фритаун

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