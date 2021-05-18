Полезная информация о Фритауне
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Местное время во Фритауне
19:5601
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Сьерра Леоне
|Название города
|Фритаун
|По-английски
|Freetown
|Это столица
|Фритаун является столицей Сьерры Леоне
|Население города
|802 639 чел.
|Аэропорты
|Ланджи FNA, Hastings HGS
|Часовой пояс
|Africa/Freetown
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря
Где находится Фритаун на карте
Фритаун