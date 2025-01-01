Приглашаем в насыщенное путешествие по Азии! Посетим сочетающие в себе передовые технологии и заботу о природе город-государство Сингапур и малайский Куала-Лумпур.Прогуляемся по футуристическим садам и в крупнейшем парке птиц, ощутим

прилив адреналина на смотровой с прозрачным полом и заглянем в этнокварталы. Затем отправимся в пещеры Бату — священное место, куда съезжаются паломники со всего мира. Увидим бывшую резиденцию правителей в Путраджайе, а в горах понаблюдаем за процессом выращивания клубники и полюбуемся чайными плантациями. Также у вас будет время на пляжный отдых на 3 островах: Сентозе, Пинанге и Лангкави. Здесь же отправимся на морскую прогулку, покормим орлов, пройдёмся по джунглям и подвесному мосту.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Они приобретаются отдельно с поддержкой организатора. Покупка авиабилетов происходит только после согласования с турлидером.

Россияне имеют право находиться в Сингапуре транзитом не более 96 часов (в этом случае виза не нужна). Но рекомендуем всё же оформить онлайн-визу, чтобы освободить себя заранее от вероятных разбирательств по поводу своих прав на безвизовый транзит.

Также нужно оформить туристическую страховку.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте.