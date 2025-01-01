Прогуляемся по футуристическим садам и в крупнейшем парке птиц, ощутим
Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Они приобретаются отдельно с поддержкой организатора. Покупка авиабилетов происходит только после согласования с турлидером.
Россияне имеют право находиться в Сингапуре транзитом не более 96 часов (в этом случае виза не нужна). Но рекомендуем всё же оформить онлайн-визу, чтобы освободить себя заранее от вероятных разбирательств по поводу своих прав на безвизовый транзит.
Также нужно оформить туристическую страховку.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте.
Проживание. 2-местное размещение в отелях: Ibis budget Singapore Gold 3*, Hotel Maya Kuala Lumpur 5*, Hotel Lavie at Centrum 2*, Neo+ Penang 3*, Cenang Plaza Beach Hotel 3* или аналогичные. Во всех номерах собственные ванные комнаты, кондиционеры. Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Toyota Hiace High Roof, Toyota Coaster Bus или аналогичный автомобиль. Также будем пользоваться современным городским транспортом, такси и кататься на корабле/лодках.
Дети. С любого возраста, но рекомендуем не брать маленьких детей. Тур активный и очень насыщенный.
Виза. Россияне имеют право находиться в Сингапуре транзитом не более 96 часов (в этом случае виза не нужна). Но рекомендуем всё же оформить онлайн-визу, чтобы освободить себя заранее от вероятных разбирательств по поводу своих прав на безвизовый транзит. В Малайзию виза не требуется.
Программа тура по дням
Город-государство будущего - Сингапур
Встретим вас утром в аэропорту. Заселимся в номера и сразу отправимся знакомиться с городом. Рекомендуем прилететь днём ранее, чтобы выспаться и отдохнуть перед насыщенным путешествием. В этом случае тоже заберём вас в аэропорту и организуем индивидуальный трансфер в отель.
Начнём экскурсию с района Марина-Бей, где возвышаются эффектные небоскрёбы и дует морской ветерок. Здесь прокатимся на корабле и поднимемся на смотровую площадку на крыше. Далее совершим обязательный в Сингапуре ритуал у фонтана Богатств. Продолжим в футуристических Садах у Залива, зайдём в оранжереи и прогуляемся по подвесной дорожке между железными деревьями. Завершим экскурсионный день, любуясь свето-музыкальным представлением на набережной.
Особый зоопарк и этнические районы Сингапура
Сингапурский зоопарк заслуживает отдельного внимания. Он привлекает открытой концепцией, согласно которой животные содержатся в максимально приближённых к естественным условиям вольерах. Большая доля обитателей зоопарка находятся под угрозой исчезновения. Территория огромна — проведём здесь около 4 часов.
Затем прогуляемся по колоритному китайскому району и посетим несколько храмов. Также заглянем в индийский этнический квартал.
Вечер рекомендуем провести на набережной и посмотреть на шоу фонтанов.
Остров Сентоза и перелёт в Куала-Лумпур
Сегодня по канатной дороге доберёмся до острова Сентоза. Здесь находится один из крупнейших в мире парков развлечений. А ещё это самая южная точка Евразии. Также на острове есть океанариум, форт и великолепные пляжи. Вы сами выберете, чем займётесь. Входные билеты оплачиваются отдельно.
После 16:00 вернёмся в отель за вещами и отправимся в аэропорт. Нас ждёт Куала-Лумпур! В столице Малайзии остановимся в шикарном отеле совсем рядом с башнями Петронас.
Модная Путраджайя, футуристичные здания и эффектные смотровые Куала-Лумпура
Недалеко от Куала-Лумпура находится новый административный центр Малайзии — Путраджайя. Туда мы сегодня и отправимся. Рассмотрим необычную архитектуру и прогуляемся, любуясь озёрами и парками.
Также осмотрим основные городские достопримечательности Куала-Лумпура, среди которых площадь Мердека, дворец Султана и телебашня. Поднимемся на эффектную смотровую площадку последней локации — постоим на прозрачном полу и полюбуемся панорамой города. Но это ещё не всё: далее в программе башни Петронас. Желающие смогут пройтись по стеклянному мосту между ними (за доплату и по предварительной записи).
Пещеры Бату, экзотические птицы, бывшая резиденция правителей и река светлячков
Без пещер Бату невозможно представить поездку в Малайзию. С них и начнём знакомство со страной. Сегодня окажемся в живописной природной зоне среди зелёных холмов. Пещеры Бату — священное место, куда съезжаются паломники со всего мира.
Затем посетим крупнейший в мире парк птиц, где прогуляемся совсем близко с экзотическими обитателями и даже сможем их покормить. Вернёмся в отель и отдохнём перед вечерней экскурсией.
Продолжим в бывшей резиденции малайских правителей — форте Малавати Хилл. Это место долгое время играло важную роль в истории Малайзии и имеет стратегическое значение из-за своего расположения.
Далее доберёмся до реки Селангор, где прокатимся на лодке среди мангровых зарослей, любуясь светлячками.
Путь в Камерон Хайлендс и необычный музей
Сегодня отправимся в горы на высоту 1800 метров! Поедем на комфортабельном автобусе (в пути 5 часов). В Бринчанге заселимся в отель, отдохнём после дороги.
Затем пообедаем и начнём знакомиться с высокогорным районом Малайзии — Камерон Хайлендс. Посетим музей (Time Tunnel), где собраны необычные экспонаты. Вы узнаете о происходивших здесь событиях, среди которых — таинственное исчезновение американского бизнесмена в 20 веке.
Богатства Камерон Хайлендс
Продолжим гулять по Камерон Хайлендс. Поднимемся на гору Гунунг Бринчанг и насладимся панорамой окрестностей с высоты 2000 метров. Прогулка лёгкая, особая подготовка не требуется. Пройдёмся через мшистый лес и джунгли, увидим чайные плантации, заглянем на фабрику и клубничную ферму. Здесь, в высокогорье, идеальный климат для выращивания овощей, цветов, ягод и чая.
Также зайдём в буддийский храм и на рыночную площадь. Вечером вернёмся в отель.
Остров Пинанг
Пора двигаться дальше — нас ждёт остров Пинанг. Место, откуда началась история колонизации Малайзии и Сингапура. Время в пути — около 5 часов. По приезде разместимся в отеле, отдохнём.
Во второй половине дня у нас будет немного времени прогуляться по городу. Посетим старую часть Джорджтауна и рассмотрим известные на весь мир граффити.
Природа Пинанга и перелёт на Лангкави
Пинанг славится своей природой, поэтому сегодня посетим национальный парк. По пути заглянем в ещё один парк в гости к бабочкам, для которых здесь создали роскошные условия, максимально приближённые к естественным. Скоро окажемся в джунглях и отправимся в треккинг к пляжу Керачут (5 км, 2 часа, с подъёмами и спусками). А от финишной точки прогулки нас заберёт лодка. Если вы не захотите идти пешком до пляжа, можно заменить прогулку на поездку на лодке.
Вечером отправимся в аэропорт на вылет на остров Лангкави. Будем жить совсем рядом с морем и шикарным пляжем, где уже сегодня вы сможете прогуляться.
Обратите внимание, в следующие дни программа зависит от погодных условий.
Самая высокая точка Лангкави и пляжный отдых
Первую половину дня заполним активностями, а затем вы сможете провести время на пляже, искупаться, позагорать.
По канатной дороге поднимемся на самую высокую точку острова, откуда открывается впечатляющий вид. Здесь же малайцы соорудили эффектный мост, по которому обязательно пройдём на обратном пути.
Морская прогулка, кормление орлов с борта и свободное время
После завтрака вас ждёт морская прогулка по соседним островам и вокруг Лангкави. Рассмотрим берега с борта и покормим орлов, которые являются символом Лангкави. К обеду вернёмся в отель. Далее вы сами выберете, чем хотите заняться. А турлидер подскажет варианты и поможет организовать ваш досуг. Не пропустите эффектный закат на побережье в последний вечер путешествия.
Райский остров Лангкави
Сегодня день в вашем распоряжении. В местных кафе подают множество экзотических блюд — рекомендуем попробовать суп из акульих плавников или тигровые креветки в соевом соусе.
Завершение
Наше путешествие подошло к концу. Вы можете продолжить отдыхать на Лангкави или переехать на соседний остров. Всех возвращающихся домой проводим в аэропорт после завтрака.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Прогулка на корабле в Сингапуре
- Морская прогулка в Лангкави
- Общественный транспорт, включая канатные дороги
- Работа местных гидов (все экскурсии на русском языке)
- Сопровождение турлидером (он же профессиональный фотограф)
- Входные билеты на все объекты по программе
- Помощь в подборе авиабилетов, оформлении визы
Что не входит в цену
- Билеты до Сингапура и обратно с острова Лангкави в ваш город
- Внутренние перелёты (Сингапур - Куала-Лумпур и Пинанг - Лангкави) - $30-50 с багажом 15 кг
- Обеды и ужины - около $5-20 за обед, $10-30 за ужин (всего $300-500 за тур)
- 1-местное размещение - доплата $30 за ночь
- Повышение категории отеля или номера (по желанию)
- Виза в Сингапур
- Страховка
- Дополнительные развлечения (смотровые, колесо обозрения и прочее)
- Обратите внимание, стоимость зависит от количества человек в группе:
- $1790 за человека в группе от 10 участников
- $1890 за человека, если в группе меньше 10 участников
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте