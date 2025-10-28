Мои заказы

Групповые туры Сингапура

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Сингапуре на русском языке, цены от $1870. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Сингапур и Малайзия: столицы, 3 острова, природа и наследие
На машине
10 дней
Сингапур и Малайзия: столицы, 3 острова, природа и наследие
Побывать в городах будущего, джунглях и старинных кварталах, увидеть пещеры Бату и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Сингапура, до 12:00, точное время зависит...
10 янв в 10:00
9 фев в 10:00
$1870 за человека
Малайзия, Сингапур и Таиланд: острова, древние и футуристичные города
На машине
14 дней
Малайзия, Сингапур и Таиланд: острова, древние и футуристичные города
Пройтись между гигантскими железными деревьями, погулять по джунглям и отдохнуть на 4 островах
Начало: Аэропорт Сингапура, до 12:00, точное время зависит...
10 янв в 10:00
9 фев в 10:00
$2150 за человека
В Сингапур и Бруней на 3 дня с гидом
1.5 день
В Сингапур и Бруней на 3 дня с гидом
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
$1950 за человека

