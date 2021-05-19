Полезная информация о Дейр-эз-Зоре
Что нужно знать о Дейр-эз-Зоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дейр-эз-Зоре
07:2244
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇾 Сирия
|Название города
|Дейр-эз-Зор
|По-английски
|Deir ez-Zor
|Столица региона
|Дейр-эз-Зор является столицей региона
|Население города
|242 565 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Damascus
|Средняя высота
|210 м. от уровня моря