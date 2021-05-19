Всё о Дейр-эз-Зоре

Полезная информация о Дейр-эз-Зоре

Что нужно знать о Дейр-эз-Зоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дейр-эз-Зоре
07:2244
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇾 Сирия
Название городаДейр-эз-Зор
По-английскиDeir ez-Zor
Столица регионаДейр-эз-Зор является столицей региона
Население города242 565 чел.
Часовой поясAsia/Damascus
Средняя высота210 м. от уровня моря

Где находится Дейр-эз-Зор на карте