Полезная информация о Сирии
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Флаг Сирии
|Название
|Сирия
|По-английски
|Syria
|Столица
|Дамаск
|Города
|Список городов
|Валюта
|Сирийский фунт
|Площадь
|185 180 км²
|Население
|17 185 170 чел.
|Телефонный код
|+963
|Код ISO
|SY
|Основной домен
|.SY
|Соседние страны
|🇮🇱 Израиль🇯🇴 Иордания🇮🇶 Ирак🇱🇧 Ливан🇹🇷 Турция
Где находится Сирия на карте
Сирия