Всё о Сирии

Полезная информация о Сирии

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Флаг Сирии
Флаг Сирии
НазваниеСирия
По-английскиSyria
СтолицаДамаск
ГородаСписок городов
ВалютаСирийский фунт
Площадь185 180 км²
Население17 185 170 чел.
Телефонный код+963
Код ISOSY
Основной домен.SY
Соседние страны🇮🇱 Израиль🇯🇴 Иордания🇮🇶 Ирак🇱🇧 Ливан🇹🇷 Турция

Где находится Сирия на карте

Сирия фото страны
Сирия

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