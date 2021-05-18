Полезная информация о Халебе
Что нужно знать о Халебе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Халебе
21:4304
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇾 Сирия
|Название города
|Халеб
|По-английски
|Aleppo
|Столица региона
|Халеб является столицей региона
|Население города
|1 602 264 чел.
|Аэропорт
|Nejrab ALP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Damascus
|Средняя высота
|401 м. от уровня моря