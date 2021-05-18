Всё о Халебе

Полезная информация о Халебе

Что нужно знать о Халебе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Халебе
21:4304
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇾 Сирия
Название городаХалеб
По-английскиAleppo
Столица регионаХалеб является столицей региона
Население города1 602 264 чел.
АэропортNejrab ALP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Damascus
Средняя высота401 м. от уровня моря

Где находится Халеб на карте