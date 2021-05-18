Полезная информация о Латакии
Что нужно знать о Латакии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Латакии
21:4310
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇾 Сирия
|Название города
|Латакия
|По-английски
|Latakia
|Столица региона
|Латакия является столицей региона
|Население города
|340 181 чел.
|Аэропорт
|Латакия LTK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Damascus
|Средняя высота
|29 м. от уровня моря