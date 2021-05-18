Всё о Латакии

Полезная информация о Латакии

Что нужно знать о Латакии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Латакии
21:4310
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇾 Сирия
Название городаЛатакия
По-английскиLatakia
Столица регионаЛатакия является столицей региона
Население города340 181 чел.
АэропортЛатакия LTK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Damascus
Средняя высота29 м. от уровня моря

Где находится Латакия на карте