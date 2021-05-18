Полезная информация о Прешове

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Местное время в Прешове
20:4346
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇰 Словакия
Название городаПрешов
По-английскиPresov
Столица регионаПрешов является столицей региона
Население города94 718 чел.
АэропортPresov POV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Bratislava
Средняя высота247 м. от уровня моря

Где находится Прешов на карте

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