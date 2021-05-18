Полезная информация о Прешове
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Местное время в Прешове
20:4346
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇰 Словакия
|Название города
|Прешов
|По-английски
|Presov
|Столица региона
|Прешов является столицей региона
|Население города
|94 718 чел.
|Аэропорт
|Presov POV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Bratislava
|Средняя высота
|247 м. от уровня моря