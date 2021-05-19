Полезная информация о Трнаве

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Местное время в Трнаве
06:2445
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇰 Словакия
Название городаТрнава
По-английскиTrnava
Столица регионаТрнава является столицей региона
Население города69 785 чел.
Часовой поясEurope/Bratislava
Средняя высота147 м. от уровня моря

Где находится Трнава на карте

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