Полезная информация о Трнаве
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Местное время в Трнаве
06:2445
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇰 Словакия
|Название города
|Трнава
|По-английски
|Trnava
|Столица региона
|Трнава является столицей региона
|Население города
|69 785 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bratislava
|Средняя высота
|147 м. от уровня моря