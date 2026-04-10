Ледниковое озеро у подножия Альп и прогулка по дну ущелья вдоль горной реки

Полюбоваться природными красотами Словении в городе Блед и национальном парке Триглав
Озеро Блед — это альпийская идиллия: изумрудная вода, остров с церковью и старинный замок на скале.

А рядом — ущелье Винтгар, где вы прогуляетесь по деревянным мосткам вдоль бирюзовой реки с водопадами в прохладной тени леса. Автопешеходная прогулка будет увлекательной, несложной и очень красивой.
Описание экскурсии

Больше 30 лет я живу на берегу альпийского чуда под названием озеро Блед. Его атмосфера удивительна: изумрудная гладь воды и бесконечная зелень лесов в предгорьях словенских Альп. Замок в гордом спокойствии высится над озером и словно охраняет его.

Мы погуляем по берегу и поднимемся к замку, чтобы полюбоваться пейзажем с высоты смотровой площадки. Прокатимся на традиционной местной лодке — плетне. Без неё невозможно представить этот регион. Я расскажу об истории аристократии, которая в разные времена населяла берега озера Блед. На единственном в Словении острове вы при желании посетите церковь.

Затем мы отправимся к ущелью Винтгар в нацпарке Триглав. Здесь вы пройдёте по деревянному помосту вдоль горной реки с бурлящими каскадами, огромной форелью и живописными склонами холмов на горизонте. Протяжённость маршрута в одну сторону — 1600 метров. Из Винтгара вы самостоятельно вернётесь на бесплатном шаттле к автостанции Бледа.

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на автомобиле Hyundai Tucson (детское сидение — по запросу)
  • Поездка на лодке по озеру занимает в общей сложности немного больше 2 часов (30 минут в одну сторону и 45 минут на месте) и оплачивается дополнительно: €20 за чел. Вход в церковь (по желанию) — €12 за чел. Покупать билет для гида не нужно
  • Продолжительность экскурсии с гидом — 2 часа, включая прогулку по озеру. В ущелье Винтгар моё сопровождение вам не потребуется. Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — €15, дети — €5, животные — €3. Билет обязательно нужно купить заранее онлайн.

Обратите внимание: ущелье работает с апреля по октябрь

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главой автобусной станции Бледа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Бледе
Провела экскурсии для 112 туристов
Я живу в Словении почти сорок лет. А это значит, что страну я знаю не только из литературы. Я набрала здесь свой жизненный опыт, сформировалась в ней как личность. Всегда
была любознательной и непоседой, что в итоге и привело меня к выбору профессии экскурсовода. Сначала была лицензия локального гида (Блед, Бохинь, Радовлица, Краньска Гора). Поняв, что этого мало, получила государственную лицензию с правом работы на территории всей Словении и за её рубежом. Каждый раз я стремлюсь провести экскурсию в зависимости от интересов, настроения и физической подготовки моих гостей. Меня привлекает этнология — быт, привычки, обычаи, поговорки и т. д. Это неисчерпаемая и интересная тема как для детей так и для взрослых. И если уж говорить о темах, то эта — моя самая любимая.

