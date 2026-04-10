Озеро Блед — это альпийская идиллия: изумрудная вода, остров с церковью и старинный замок на скале. А рядом — ущелье Винтгар, где вы прогуляетесь по деревянным мосткам вдоль бирюзовой реки с водопадами в прохладной тени леса. Автопешеходная прогулка будет увлекательной, несложной и очень красивой.

Описание экскурсии

Больше 30 лет я живу на берегу альпийского чуда под названием озеро Блед. Его атмосфера удивительна: изумрудная гладь воды и бесконечная зелень лесов в предгорьях словенских Альп. Замок в гордом спокойствии высится над озером и словно охраняет его.

Мы погуляем по берегу и поднимемся к замку, чтобы полюбоваться пейзажем с высоты смотровой площадки. Прокатимся на традиционной местной лодке — плетне. Без неё невозможно представить этот регион. Я расскажу об истории аристократии, которая в разные времена населяла берега озера Блед. На единственном в Словении острове вы при желании посетите церковь.

Затем мы отправимся к ущелью Винтгар в нацпарке Триглав. Здесь вы пройдёте по деревянному помосту вдоль горной реки с бурлящими каскадами, огромной форелью и живописными склонами холмов на горизонте. Протяжённость маршрута в одну сторону — 1600 метров. Из Винтгара вы самостоятельно вернётесь на бесплатном шаттле к автостанции Бледа.

Организационные детали

Часть экскурсии проходит на автомобиле Hyundai Tucson (детское сидение — по запросу)

Поездка на лодке по озеру занимает в общей сложности немного больше 2 часов (30 минут в одну сторону и 45 минут на месте) и оплачивается дополнительно: €20 за чел. Вход в церковь (по желанию) — €12 за чел. Покупать билет для гида не нужно

Продолжительность экскурсии с гидом — 2 часа, включая прогулку по озеру. В ущелье Винтгар моё сопровождение вам не потребуется. Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — €15, дети — €5, животные — €3. Билет обязательно нужно купить заранее онлайн.

Обратите внимание: ущелье работает с апреля по октябрь