Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Узнайте реку Сочу, насладитесь потрясающими пейзажами и посетите Кобарид, откуда происходит действие романа Хемингуэя Прощай, оружие. Адреналин — возможность езды на велосипеде 🚲, рафтинг 🚣‍, каньонинг, гидроспид или каякинг. Однодневная экскурсия ⛳ для тех, кто любит нетронутую природу! Посетите одну из самых красивых 🤩 речных долин в мире. Смарагдовая река Соча славится своей зелено-голубом цветом, чистоты и водными видами спорта. Мы начинаем экскурсию мимо Краньской горы ⛰️, известной по традиционных горнолыжных соревнованиях на Кубок мира. Наша первая остановка живописное озеро Ясна, лежащие у подножия могучих Юлийских Альп. Летом можно купаться. Мы продолжаем вверх по крутой горной дороге в направлении перевала. Остановимся рядом с Русской часовней, возведенной в память о русских военнопленных солдатах, погибших в то время строительства этой монументальной дороги во время Первой мировой войны. С самого высокого горного перевала в Словении (1611 м), мы по желанию можем спускаться на велосипедах в долину реки Соча. Мы начинаем с 25 поворотами все до города Бовец. Мы останавливаемся по пути на великолепных местах для фотографий. Посмотрим крепость Клуже, которая считается одним из самых впечатляющих военных укреплений в Словении, в особенности потому, что располагается она прямо над ущельем реки Коритница, что делает ее вид воистину зрелищным. В городе Бовец отдохнемся и продолжим с рафтингом, по желанию конечно. Бовец столица ⭐️ адреналина: рафтинг, каякинг, гидроспид и каноэ. Потом водопад Бока — наиболее полноводный и высокий водопад в Словении. Высота двухступенчатого водопада Бока составляет 106 метров. Здесь, воды со всех уголков Канина соединяются в могучий поток, котрый шумно спадает со скаличтого уступа горы. По дороге остановимся в Кобариде, прогуляемся по городу и по желанию посетим музей 🖼 Первой мировой войны, один из лучших музеев в Словении. Действие романа Прощай, оружие Эрнеста Хемингуэя происходит в Кобариде и долине реки Соча во время Первой мировой войны. Цена включает русскоговорящего экскурсовода и проезд. Возможна дополнительна оплата: рафтинг (36 €), каньонинг (60 €), рафтинг (36 €), езда на велосипеде (45 €). Отъезд из Любляны. По договоренности возможен отъезд из остальных городов.