Прогулка по старому городу Крань

Альпийские пейзажи, местная кухня и уютные улочки культурной столицы Словении

Всего за два часа прогулки по старому Краню вы узнаете о Словении больше, чем если бы катались по всей стране пару дней! На моей экскурсии вы прикоснетесь к истории города и словенской культуре, отыщете колоритные дворики и любимые кафе местных жителей, насладитесь альпийскими панорамами со смотровых площадок, попробуете блюда местной кухни и ощутите идиллию маленького городка. В этом маршруте — вся моя любовь к Словении и необычному городу Крань, которой я хочу с вами поделиться.