Все экскурсии в Любляне
6 экскурсий в Любляне, 31 отзыв, цены от €15 до €120. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Любляне много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Словении как можно лучше
Ежедневная прогулка по Любляне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Тихая, зеленая и уютная Любляна не так проста, как может показаться неискушенному путешественнику. Эта дружеская прогулка откроет перед вами главные секреты столицы Словении: легенды о драконах, неприступные замки и средневековые улочки, исторические артефакты, наследие Наполеона и древних римлян. За пару часов вы пронесетесь через столетия истории Любляны, узнаете о традициях и привычках местных жителей, научитесь отличать словенские блюда от балканских и проникнетесь колоритом этого крошечного, но необъяснимо сказочного города.
Обзорная экскурсия по Любляне
Открыть историю, легенды и традиции словенской столицы на авторской пешеходной прогулке
Любляна — город гуманных размеров, поэтому за 2 часа пешеходной прогулки мы успеем обойти самые знаковые места, а я — рассказать о них и об основных вехах истории города, которому более 2000 лет: о древней римской Эмоне, о городе в составе государства Габсбургов и о столице Словении.
Первое свидание с Любляной
Все знаковые места уютного словенского города на обзорной экскурсии
Приглашаю погулять по одной из самых живописных и умиротворенных европейских столиц. Вы рассмотрите главные площади, церкви, мосты и старинные здания Любляны, подниметесь на средневековую крепость и заглянете на местный рынок. А я расскажу о местных традициях, истории и повседневной жизни.
Прогулка по старому городу Крань
Альпийские пейзажи, местная кухня и уютные улочки культурной столицы Словении
Всего за два часа прогулки по старому Краню вы узнаете о Словении больше, чем если бы катались по всей стране пару дней! На моей экскурсии вы прикоснетесь к истории города и словенской культуре, отыщете колоритные дворики и любимые кафе местных жителей, насладитесь альпийскими панорамами со смотровых площадок, попробуете блюда местной кухни и ощутите идиллию маленького городка. В этом маршруте — вся моя любовь к Словении и необычному городу Крань, которой я хочу с вами поделиться.
Шкофья Лока — альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
В окружении Альпийских гор и двух красивых долин спрятался мистический и живописный уголок — Шкофья Лока. Я познакомлю вас с городом-музой художников, писателей и ремесленников Словении, проведу по его средневековым улочкам, расскажу о нравах местных жителей и помогу вам совершить сказочное путешествие в эпоху рыцарей и прекрасных дам.
Гастрономическая прогулка по Любляне
Насладиться традиционной словенской кухней и почувствовать дух старинного города
Гуляя по центру Любляны, вы зайдете в пять избранных заведений и отведаете лучшие местные блюда, сочетающие итальянские, славянские и венгерские традиции. Продегустируете вино и пиво словенского производства и услышите о жизни в европейской столице без «розовых очков».