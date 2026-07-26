Индивидуальная
до 5 чел.
Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
Узнайте о творцах Любляны и её истории. Погрузитесь в атмосферу столицы Словении, исследуя её знаковые места и культурное наследие
Начало: На Конгрессной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Любляне
Узнайте о богатой истории Любляны, прогуливаясь по её знаковым местам. Вдохновляющие рассказы и удивительные открытия ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
Завтра в 14:30
10 авг в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Любляне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 02:00
10 авг в 00:00
от €48 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по древней Эмоне с её богатым жителем
Погрузитесь в атмосферу древнего города Эмона, расположенного в центре Любляны, и узнайте о жизни его богатых жителей
Начало: На площади Конгресса
10 авг в 15:00
11 авг в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Любляна и её люди
Начало: Конгресни трг 1
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
Начало: Люблина, Восняков 1
Расписание: по субботам с 9.00 до 16.00
€380 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Галопом по Любляне: тайны зеленого дракона
Начало: Площадь Прешерна, памятник Прешерну
Расписание: Всю неделю от 10.00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень интересная экскурсия и отличный гид, очень советую.
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нашу экскурсию вела гид Оксана. чувствуется, что Оксана обладает обширными знаниями об истории, культуре, особенностях страны и выдающихся личностях и их творениях. было очень познавательно и интересно провести эти два часа в ее сопровождении
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N
Прекрасный, компетентный и хорошо подготовленный гид. Отлично разработанный маршрут. Рекомендую всем гида Нику.
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А
Поездка понравилась очень, водитель был хороший, уважительный и всегда внимательный. Машина чистая, в салоне порядок идеальный. Очень советую!
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M
Большое спасибо Оксане! она так любит свой город и чудесно о нем рассказывает! благодарим!
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Большое спасибо Оксане не только за интересную экскурсию, но и за желание помочь нам в последующем максимально интересном времяпрепровождении в Любляне.
Экскурсовод Оксана очевидно отлично знает материал, а рассказ - структурирован и понятен
Советуем!
Экскурсовод Оксана очевидно отлично знает материал, а рассказ - структурирован и понятен
Советуем!
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С
Очень довольна этой поездкой! Машина была удобная и чистая, а водитель очень добрый и внимательный. Однозначно советую!
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Е
Водитель был очень дружелюбным и уважительным. Спасибо огромное за отличный трансфер — машина была чистая а манера езды аккуратная. При этом приехал точно в срок, что не могло не порадовать.
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Были на экскурсии с гидом Оксаной,было интересно,местами удивительно,увидели Любляну с абсолютно неизвестной стороны. Очень рекомендуем!
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Е
Прекрасная, душевная, познавательная экскурсия. Большое спасибо Оксане за знакомство с Любляной и Словенией.
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Всего 100 отзывов в Любляне
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Ответы на вопросы от путешественников по Любляне
Самые популярные экскурсии в Любляне
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