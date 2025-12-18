Описание экскурсииПриглашаю на необычный тур по Любляне. Вы увидите то, что туристам в основном не показывают. В Любляне много скрытых мест и интересных историй. Я расскажу вам кто такие Invaders и что они делают в городе, рассказу историю дома 11А, покажу подсолнухи на фасаде известного отеля, подпись Плечника на базаре, мы посчитаем драконов на мосту Дракона (их больше чем 4!), вы узнаете почему памятник Валентину Воднику стоит спиной к рынку, узнаете сколько названий имеет река Любляница. Я отвечу на такие вопросы как, что делает кенгуру в Любляне, что за фигуры на двери церкви Св. Николая и на здании Парламента, у кого Яков Брдар скопировал свои знаменитые скульптуры на мосту Мясников, почему в Словении стоит памятник Наполеону и что не так с этим памятником. И наконец вы узнаете почему национальный парламент запретил нырять в Любляницу в 2003 годы без особого разрешения. В программе также скрытые двери на Горнем Тргу, Конфеты 'Dragon balls', оригинальный памятник местной канализации и многое другое….
Всю неделю от 10.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Ратуша
- Тримостовье Плечника
- Фонтан трех рек
- Мост дракона
- Остатки города 1 века нашей эры - Эмона
- Конгрессную площадь
- Кафедральный собор св. Николая
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Прешерна, памятник Прешерну
Завершение: Крекова Площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Всю неделю от 10.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
