Yelena Ваш гид в Любляне

Описание экскурсии Приглашаю на необычный тур по Любляне. Вы увидите то, что туристам в основном не показывают. В Любляне много скрытых мест и интересных историй. Я расскажу вам кто такие Invaders и что они делают в городе, рассказу историю дома 11А, покажу подсолнухи на фасаде известного отеля, подпись Плечника на базаре, мы посчитаем драконов на мосту Дракона (их больше чем 4!), вы узнаете почему памятник Валентину Воднику стоит спиной к рынку, узнаете сколько названий имеет река Любляница. Я отвечу на такие вопросы как, что делает кенгуру в Любляне, что за фигуры на двери церкви Св. Николая и на здании Парламента, у кого Яков Брдар скопировал свои знаменитые скульптуры на мосту Мясников, почему в Словении стоит памятник Наполеону и что не так с этим памятником. И наконец вы узнаете почему национальный парламент запретил нырять в Любляницу в 2003 годы без особого разрешения. В программе также скрытые двери на Горнем Тргу, Конфеты 'Dragon balls', оригинальный памятник местной канализации и многое другое….

