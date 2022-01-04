2 отзыва оставили туристы

Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
В окружении Альпийских гор и двух красивых долин спрятался мистический и живописный уголок — Шкофья Лока.
Я познакомлю вас с городом-музой художников, писателей и ремесленников Словении, проведу по его средневековым улочкам, расскажу о нравах местных жителей и помогу вам совершить сказочное путешествие в эпоху рыцарей и прекрасных дам.
С первых минут нашего путешествия по улочкам Шкофья Локи вас затянет водоворот средневековых историй и легенд. Сначала прогуляемся по Нижнему городу: я расскажу, почему жители Нижнего и Верхнего городов не соединятся узами брака, и поделюсь интересными подробностями о быте горожан и нравах прошлых столетий. Затем поднимемся в верхнюю часть Шкофья Локи — к местным аристократам и достопримечательностям. Вы увидите ратушу, расписные фасады домов и красивый фонтан, услышите историю местного мавра, «арапа Петра I», который попал на герб города. А в старинном замке, где бывали немецкие епископы, сможете раскрыть средневековое убийство!
Секреты нетуристической Словении
Шкофья Лока веками была центром притяжения для выдающихся словенцев: миллионеров, ученых и творческой интеллигенции. Здесь вы сможете выпить ароматный кофе с вкуснейшим тирамису и домашним мороженым, за которыми в Шкофья Локу частенько приезжают из Любляны. Заглянете на обед в аутентичную словенскую таверну, где снимали программу «Поедем, поедим!». А я с радостью поделюсь с вами интересными деталями и тайнами нетуристической Словении, чтобы вы смогли взглянуть на средневековый городок глазами местных жителей.
Организационные детали
Я единственный гид в замке-музее Шкофья Локи с лицензией на русском языке. По желанию вы сможете дополнительно посетить замок в рамках экскурсии, отдельно оплатив билеты: 5 евро для взрослых и 3 евро для детей.
Если вы проживаете в Шкофья Локе, мы встретимся у вашего отеля. Из других городов Словении добраться очень легко на автобусе: Шкофья Лока находится в 30 минутах езды от Любляны, в 20 минутах от Краня и 35 минутах от Бледа. Стоимость билета — 3,10 евро.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автобусном вокзале Шкофья Лока
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Любляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 37 туристов
Я русская шкофьялочанка и местная знаменитость. Живу в самом красивом городе Словении — Шкофья Лока. А еще я лицензированный гид по Словении, пытливый и неугомонный путешественник, создатель пешеходных квестов с читать дальшеуменьшить
запутанными загадками. Автор проектов о России и русском языке в Словении, видеоблогер, автор школы онлайн турлидеров, герой телевизионной программы «Поедем, поедим!». И просто интересный человек, бесконечно влюбленный в Словению — страну, которая стала для меня домом. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ульяна
Присоединюсь ко всем положительным отзывам. Наталья очень увлеченный своим делом гид и интересный собеседник. Рекомендую всем!!!
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А
Асель
До экскурсии я посетила озеро Блед и из-за невозможности взять такси, опоздала на экскурсию на час. Наталья меня дождалась и провела экскурсию в ускоренном виде, за что я ей очень читать дальшеуменьшить
сильно благодарна, так как сама не люблю когда люди опаздывают, но в чужой стране всякое случается. Шкофья Лока - маленький и уютный городок со своим шармом и историей. Наталья сама живет в этом городе и поэтому лучше рассказчика для этой экскурсии будет сложно найти. Всем рекомендую не опаздывать на экскурсии и не спеша насладиться этой замечательной экскурсией!
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A
Anton
Шкофья Лока - замечательный город - узкие улочки, дома, имеющие многовековую усторию, уютные булочные, где можно провести не один час, просто сидя и наслажлаясь здешней атмосферой. Хочу заметить, что "Лока" читать дальшеуменьшить
- так её называют местные - скромный по размерам, но не по содержанию город, что хорошо, если вы в Словении проездом. Если вы хотите узнать историю средневековой Словении, пообщаться с эрудированным человеком, то Наталья и экскурсия "Шкофья Лока — альпийская сказка Словении" - ваш выбор. Приезжайте и вы не пожалеете!
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Мария
Наталья просто супер!! Очень интересная экскурсия, хорошее владение материалом и нестандартное преподнесение. А еще Наталья помогла очень с организацией трансфера от железнодорожного вокзала в центр города. К информации туристов - по воскресеньям автобус из Любляны в Шкофью Локу не ходит. Добраться можно на электричке (23 минуты), а потом 5 минут на такси.
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Анна
Рекомендую Наталью как очень интересного рассказчика, экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на плохую погоду. На все вопросы, возникающие в процессе, были даны подробные ответы. Экскурсия однозначно украсила наше пребывание в Словении
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М
Михаил
Наталья провела очень хорошую, сбалансированную экскурсию, очень ей благодарны!
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