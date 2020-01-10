2 отзыва оставили туристы

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Шкофья Лока — альпийская сказка Словении

Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на автобусном вокзале Шкофья Лока
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100 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Natalia
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Natalia – Гид в Любляне
В окружении Альпийских гор ⛰️ и двух красивых долин спрятался мистический и живописный уголок — Шкофья Лока.

Я познакомлю вас с городом-музой художников, писателей и ремесленников Словении, проведу по его средневековым улочкам, расскажу о нравах местных жителей и помогу вам совершить сказочное путешествие в эпоху рыцарей и прекрасных дам.
Шкофья Лока — альпийская сказка Словении
Шкофья Лока — альпийская сказка Словении

Что вас ожидает

Средневековые будни Шкофья Локи
С первых минут нашего путешествия по улочкам Шкофья Локи вас затянет водоворот средневековых историй и легенд. Сначала прогуляемся по Нижнему городу: я расскажу, почему жители Нижнего и Верхнего городов не соединятся узами брака, и поделюсь интересными подробностями о быте горожан и нравах прошлых столетий. Затем поднимемся в верхнюю часть Шкофья Локи — к местным аристократам и достопримечательностям. Вы увидите ратушу, расписные фасады домов и красивый фонтан, услышите историю местного мавра, «арапа Петра I», который попал на герб города. А в старинном замке, где бывали немецкие епископы, сможете раскрыть средневековое убийство!

Секреты нетуристической Словении
Шкофья Лока веками была центром притяжения для выдающихся словенцев: миллионеров, ученых и творческой интеллигенции. Здесь вы сможете выпить ароматный кофе с вкуснейшим тирамису и домашним мороженым, за которыми в Шкофья Локу частенько приезжают из Любляны. Заглянете на обед в аутентичную словенскую таверну, где снимали программу «Поедем, поедим!». А я с радостью поделюсь с вами интересными деталями и тайнами нетуристической Словении, чтобы вы смогли взглянуть на средневековый городок глазами местных жителей.

Организационные детали

  • Я единственный гид в замке-музее Шкофья Локи с лицензией на русском языке. По желанию вы сможете дополнительно посетить замок в рамках экскурсии, отдельно оплатив билеты: 5 евро для взрослых и 3 евро для детей.
  • Если вы проживаете в Шкофья Локе, мы встретимся у вашего отеля. Из других городов Словении добраться очень легко на автобусе: Шкофья Лока находится в 30 минутах езды от Любляны, в 20 минутах от Краня и 35 минутах от Бледа. Стоимость билета — 3,10 евро.
Шкофья Лока — альпийская сказка Словении
Шкофья Лока — альпийская сказка Словении
Шкофья Лока — альпийская сказка Словении
Шкофья Лока — альпийская сказка Словении
Шкофья Лока — альпийская сказка Словении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на автобусном вокзале Шкофья Лока.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalia
Natalia
Я русская шкофьялочанка и местная знаменитость. Живу в самом красивом городе Словении — Шкофья Лока. А еще я лицензированный гид по Словении, пытливый и неугомонный путешественник, создатель пешеходных квестов с запутанными загадками. Автор проектов о России и русском языке в Словении, видеоблогер, автор школы онлайн турлидеров, герой телевизионной программы «Поедем, поедим!». И просто интересный человек, бесконечно влюбленный в Словению — страну, которая стала для меня домом. До встречи!
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2 отзыва оставили туристы

10 января 2020
Наталья провела очень хорошую, сбалансированную экскурсию, очень ей благодарны!
2 ноября 2019
Шкофья Лока - замечательный город - узкие улочки, дома, имеющие многовековую усторию, уютные булочные, где можно провести не один час, просто сидя и наслажлаясь здешней атмосферой. Хочу заметить, что "Лока" - так её называют местные - скромный по размерам, но не по содержанию город, что хорошо, если вы в Словении проездом. Если вы хотите узнать историю средневековой Словении, пообщаться с эрудированным человеком, то Наталья и экскурсия "Шкофья Лока — альпийская сказка Словении" - ваш выбор. Приезжайте и вы не пожалеете!

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