2 отзыва оставили туристы

В окружении Альпийских гор и двух красивых долин спрятался мистический и живописный уголок — Шкофья Лока. Я познакомлю вас с городом-музой художников, писателей и ремесленников Словении, проведу по его средневековым улочкам, расскажу о нравах местных жителей и помогу вам совершить сказочное путешествие в эпоху рыцарей и прекрасных дам.

Описание экскурсии

Средневековые будни Шкофья Локи

С первых минут нашего путешествия по улочкам Шкофья Локи вас затянет водоворот средневековых историй и легенд. Сначала прогуляемся по Нижнему городу: я расскажу, почему жители Нижнего и Верхнего городов не соединятся узами брака, и поделюсь интересными подробностями о быте горожан и нравах прошлых столетий. Затем поднимемся в верхнюю часть Шкофья Локи — к местным аристократам и достопримечательностям. Вы увидите ратушу, расписные фасады домов и красивый фонтан, услышите историю местного мавра, «арапа Петра I», который попал на герб города. А в старинном замке, где бывали немецкие епископы, сможете раскрыть средневековое убийство!

Секреты нетуристической Словении

Шкофья Лока веками была центром притяжения для выдающихся словенцев: миллионеров, ученых и творческой интеллигенции. Здесь вы сможете выпить ароматный кофе с вкуснейшим тирамису и домашним мороженым, за которыми в Шкофья Локу частенько приезжают из Любляны. Заглянете на обед в аутентичную словенскую таверну, где снимали программу «Поедем, поедим!». А я с радостью поделюсь с вами интересными деталями и тайнами нетуристической Словении, чтобы вы смогли взглянуть на средневековый городок глазами местных жителей.

Организационные детали