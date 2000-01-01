Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

На корaблике в окружении неповторимых пейзажей и красот Люблянской набережной вы увидете самые лучшие виды города и познакомитесь с его историей 📖 и природой. К тому же вы сможете сделать уникальные фотографии 📸 памятников искусств с самых выгодных ракурсов. Если же вы хотите совершить прогулку 👣 целой компанией, то можно арендовать кораблик, выбрать интересный маршрут, а также организовать на теплоходе дегустацию словенских вин, сыра и колбасок. Особенно впечатляет праздничное мероприятие на кораблике к новому году.

На экскурсии 🧭 по реке мы вас познакомим и с римским городом Эмона, который был основан римлянами в 14 году нашей эры на территории современной Любляны и в этом году 2014 отмечаем 2000 лет римского города. К этому празднику попробуем римский напиток «мулсум».

На дегустационной экскурсии на лодке ⚓ мы вас угостим: римским вином 🍷 «мулсум», словенскими винами (3 сорта вин), с словенской закуской, сыром и колбасками.

При минимуме 15 человек, стоимсоть 35 евро/чел.