Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Дегустационный тур по реке Любляница

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Дегустационный тур по реке Любляница
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • €37 за человека

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Дегустационный тур по реке Любляница
Дегустационный тур по реке Любляница
На корaблике в окружении неповторимых пейзажей и красот Люблянской набережной вы увидете самые лучшие виды города и познакомитесь с его историей 📖 и природой. К тому же вы сможете сделать уникальные фотографии 📸 памятников искусств с самых выгодных ракурсов. Если же вы хотите совершить прогулку 👣 целой компанией, то можно арендовать кораблик, выбрать интересный маршрут, а также организовать на теплоходе дегустацию словенских вин, сыра и колбасок. Особенно впечатляет праздничное мероприятие на кораблике к новому году.
На экскурсии 🧭 по реке мы вас познакомим и с римским городом Эмона, который был основан римлянами в 14 году нашей эры на территории современной Любляны и в этом году 2014 отмечаем 2000 лет римского города. К этому празднику попробуем римский напиток «мулсум».
На дегустационной экскурсии на лодке ⚓ мы вас угостим: римским вином 🍷 «мулсум», словенскими винами (3 сорта вин), с словенской закуской, сыром и колбасками.
При минимуме 15 человек, стоимсоть 35 евро/чел.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Дегустационный тур по реке Любляница

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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