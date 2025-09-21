Мои заказы

Гастрономические экскурсии Любляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Любляне на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Любляне
Пешая
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Любляне
Узнайте о богатой истории Любляны, прогуливаясь по её знаковым местам. Вдохновляющие рассказы и удивительные открытия ждут вас на каждом шагу
«А еще вы узнаете о происхождении словенцев, о местной культуре, быте и национальной кухне»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
«Здесь вы сможете выпить ароматный кофе с вкуснейшим тирамису и домашним мороженым, за которыми в Шкофья Локу частенько приезжают из Любляны»
27 дек в 09:30
28 дек в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Краня
За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
«Если у вас есть особые пожелания (например, вы хотите больше времени уделить культуре или сходить на дегустацию), то расскажите мне об этом до экскурсии: я обязательно включу это в нашу прогулку»
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
€100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Polina
    21 сентября 2025
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Кто бы мог подумать, что о городке таких скромных размеров можно рассказать столько всего интересного, но Юлия прекрасно справилась с этой задачей! Время пролетело незаметно, даже несмотря на хмурую погоду)
  • В
    Вера
    6 сентября 2025
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Очарованы городом Крань и Юлией, которая раскрыла нам его красоту! Отличная двухчасовая прогулка. Специально приехали автобусом из Любляны (в дороге
    читать дальше

    всего 30 минут). И не пожалели. После экскурсии сходили в рекомендованный Юлей ресторанчик, где очень вкусно поели. И еще я купила себе отличную кофточку в итальянском магазинчике!

  • Н
    Наталья
    15 июля 2025
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Понравилось!
  • В
    Валерий
    12 мая 2025
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    Добрый день! Городок небольшой но уютный и симпатичный, очень зеленый. Экскурсия была на хорошем уровне, Наталия приятный человек, любящий эту
    читать дальше

    страну. Правда особых рекомендаций по гастрономии не получили как было заявлено, по рекомендации пошли пообедать, ну мягко говоря не очень. Наше мнение, цена немного завышена.
    Валерий и Карина

  • Е
    Евгения
    5 мая 2025
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Не слышали прежде об этом городе, специально заехали из Любляны (около получаса потребовалось).

    Юлия - просто волшебница, она светилась любовью к
    читать дальше

    Крани и местным! Было настолько живо, артистично и с юмором, что мы не заметили, как пролетело время.

    Маршрут, на первый взгляд, небольшой (да и сам город маленький), но сколько интересного там происходило! Мы погрузились в историю, быт, искусство и местные легенды 😍 Юлия очень прислушивается к пожеланиям и вопросам. Общаться было легко и приятно.

    Я всем рекомендую заехать поисследовать этот культурный уютный городок! Юлия - один из лучших гидов на моей памяти. К слову, уже 20 лет живёт в Словении, отлично чувствует страну и людей. Вас максимально насытят приятными впечатлениями - Юлия еще и тайное кофейное местечко покажет 😉

  • М
    Мария
    4 мая 2025
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    Наталья просто супер!! Очень интересная экскурсия, хорошее владение материалом и нестандартное преподнесение. А еще Наталья помогла очень с организацией трансфера
    читать дальше

    от железнодорожного вокзала в центр города. К информации туристов - по воскресеньям автобус из Любляны в Шкофью Локу не ходит. Добраться можно на электричке (23 минуты), а потом 5 минут на такси.

  • М
    Мария
    3 мая 2025
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Отличная пешеходная экскурсия по центру Крань! Юлия рассказывает очень живо, современно и энергично - прям видно, что она очень любит этот город!! Спасибо большое!! 😊 Очень советую!!
  • А
    Анна
    24 марта 2025
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    Рекомендую Наталью как очень интересного рассказчика, экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на плохую погоду. На все вопросы, возникающие в процессе, были даны подробные ответы. Экскурсия однозначно украсила наше пребывание в Словении
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!
  • В
    Валерия
    2 октября 2023
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).
  • А
    Алекс
    7 сентября 2023
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Прекрасная экскурсия! Очень живая и интересная!
    Нас также отвели к местному виноделу. Мы продегустировали натуральные вина. Послушали про процесс производства. Было очень увлекательно!
  • В
    Владислав
    7 июня 2023
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Остались очень довольны экскурсией! Юлии удалось увлекательно, красочно и живо познакомить нас за 2 часа с городом Крань, посвятить в
    читать дальше

    его историю, не перегружая фактами, рассказать о современной жизни в этом крае. Видно, что гид влюблена в свой город и этой любовью делится с туристами.

  • А
    Андрей
    26 апреля 2023
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Удивительный городок, на самом деле культурная столица Словении, экскурсия пролетела на одном дыхании. Юля отличный гид, профессионал своего дела, влюблённая
    читать дальше

    в свою работу и свой город, а также очень отзывчивый человек готовы помочь советом и делом. Несмотря на то что экскурсия была окончена мы ещё не раз обращались к юле за помощью, и всегда её получали, даже на небольшие и казалось бы простые вопросы Юля всегда находила нужный для нас ответ. спасибо огромное.

  • В
    Владимир
    9 февраля 2022
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Нам очень понравилось, было интересно и уютно
  • У
    Ульяна
    4 января 2022
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    Присоединюсь ко всем положительным отзывам. Наталья очень увлеченный своим делом гид и интересный собеседник. Рекомендую всем!!!
  • Т
    Татьяна
    4 января 2022
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Огромное спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Она сумела создать максимально дружелюбную атмосферу, так что я даже почувствовала в Кране домашний
    читать дальше

    уют. Очень советую посетить этот милый старинный город, и в особенности в сопровождении Юлии - она в состоянии раскрыть Вам все его секреты. И отдельное спасибо Юлии за то, что помогла выбрать сувениры, в особенности знаменитую краньскую колбасу! С местными жителями она на "ты", поскольку сама живёт в Кране очень долго - и в присутствии Юлии я была встречена местными продавцами и владельцами кафе очень тепло.

  • А
    Асель
    21 декабря 2021
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Юлия очень интересно проводит экскурсию в Крань, так как сама влюблена в этот городок. Мне посчастливилось и Юлия смогла меня
    читать дальше

    забрать с Любляны на машине, но также она поможет и подскажет как доехать на автобусе. Мы погуляли по улочкам городка, выпили кофе в кафе с панорамой на весь город, выпили горячего вина в местном баре и я узнала очень много интересного не только о городе Крань, но и о Словении в целом. Я всем рекомендую Юлию как лучшего гида в городе Крань!

  • А
    Асель
    21 декабря 2021
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    До экскурсии я посетила озеро Блед и из-за невозможности взять такси, опоздала на экскурсию на час. Наталья меня дождалась и
    читать дальше

    провела экскурсию в ускоренном виде, за что я ей очень сильно благодарна, так как сама не люблю когда люди опаздывают, но в чужой стране всякое случается. Шкофья Лока - маленький и уютный городок со своим шармом и историей. Наталья сама живет в этом городе и поэтому лучше рассказчика для этой экскурсии будет сложно найти. Всем рекомендую не опаздывать на экскурсии и не спеша насладиться этой замечательной экскурсией!

  • Е
    Евгений
    3 декабря 2021
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Историческая, литературная, архитектурная, культурологическая прогулка по словенскому городку Краню в компании с Юлией- это настоящее сокровище, если Вам оно достанется!
    Удивительный
    читать дальше

    рассказчик, знающий о своем любимом городе массу тайн, анекдотов и приключений, Юлия поделится с вами своими эмоциями и вы уедете из этого городка вдохновленными и умиротворенными от того, что побывали в месте, не исхоженном туристами.
    Прикоснитесь к эксклюзивной экскурсии от кранянки Юлии!

  • М
    Мария
    14 ноября 2021
    Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
    Юля- общительная, лёгкая, активная. И очень любит свой город, рассказывает с душой!

Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Любляне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Любляне
  2. Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
  3. Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
Какие места ещё посмотреть в Любляне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Любляне в декабре 2025
Сейчас в Любляне в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Любляны, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словении на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025