читать дальше

Крани и местным! Было настолько живо, артистично и с юмором, что мы не заметили, как пролетело время.



Маршрут, на первый взгляд, небольшой (да и сам город маленький), но сколько интересного там происходило! Мы погрузились в историю, быт, искусство и местные легенды 😍 Юлия очень прислушивается к пожеланиям и вопросам. Общаться было легко и приятно.



Я всем рекомендую заехать поисследовать этот культурный уютный городок! Юлия - один из лучших гидов на моей памяти. К слову, уже 20 лет живёт в Словении, отлично чувствует страну и людей. Вас максимально насытят приятными впечатлениями - Юлия еще и тайное кофейное местечко покажет 😉