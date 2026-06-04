5 отзывов оставили туристы

Кроме истории, я расскажу вам об особенностях и символах нашего города, например, предание, по которому Любляну основал один из персонажей греческой мифологии Язон, овладевший золотым руном короля Айета. История связана с бегством по рекам, соединяющим Восточные Альпы с Черным морем. Герои сражались с драконом в болотах Любляны, который впоследствии в качестве защитника города превратился в его символ.
А еще вы узнаете о происхождении словенцев, о местной культуре, быте и национальной кухне. Об особенностях жизни в Любляне, о праздниках и традициях, о привычках и менталитете горожан.
В программе:
Храм Св. Кирилла и Мефодия
Народная Галерея
Галерея Современного искусства
Опера
Парламент
Храм Св. Троицы
Здание Университета
Филармония
Еврейский квартал
Площадь Французской революции
Городская Ратуша
Центральная площадь
Ярмарка
Кафедральный собор Св. Николая
Я также расскажу много историй о Люблянском замке, возвышающимся над городом. И провожу вас к фуникулеру, чтобы вы самостоятельно поднялись в замок и насладились городом с высоты панорамной башни крепости.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника — ваша команда гидов в Любляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 608 туристов
Словения — страна-открытие, страна, в которую хочется вернуться. Мы лучшие, потому что мы команда, мы туроператор и профессиональные гиды. Каждая из нас — профессионал в своём деле, но у каждой свой характер и своя манера подачи интересных историй. Всё, что мы делаем, вытекает из нашего мировоззрения. Мы разные — но с нами всегда интересно.
Мы подарим вам праздник знакомства с Словенией.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
3
–
2
–
1
–
Анна
нашу экскурсию вела гид Оксана. чувствуется, что Оксана обладает обширными знаниями об истории, культуре, особенностях страны и выдающихся личностях и их творениях. было очень познавательно и интересно провести эти два часа в ее сопровождении
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N
Natālija
Прекрасный, компетентный и хорошо подготовленный гид. Отлично разработанный маршрут. Рекомендую всем гида Нику.
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К
Катерина
Огромная благодарность Оксане за высокий профессионализм. Впечатлены. Влюбились в Любляну, прониклись духом города и очарованы им) Словения прекрасна, Любляна незабываема. 2 часа пролетели на одном дыхании, и это заслуга Оксаны. Грамотно поставленная речь, глубокое знание истории города, легкая подача информации-рекомендую 100%.
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Marina
Мы познакомились с прекрасным гидом Никой. Мы встретились в отеле. Прекрасный рассказчик, милая женщина, знает историю Словении, Любляны. Рады что экскурсия прошла именно с Никой. Рекомендуем туристам этого экскурсовода
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Татьяна
Экскурсию для меня проводила Оксана. Так как Оксана тридцать лет живет в Словении, в ней прекрасно сочетается великолепный русский язык, любовь к Словении и знания о городе. Оксана для меня открыла город в его синергии прошлого и настоящего через призму архитектуры и традиций.
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Ольга
Были на экскурсии с гидом Оксаной,было интересно,местами удивительно,увидели Любляну с абсолютно неизвестной стороны. Очень рекомендуем!
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