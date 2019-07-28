5 отзывов оставили туристы

Любляна — город 🏙️ гуманных размеров, поэтому за 2 часа пешеходной прогулки мы успеем обойти самые знаковые места, а я — рассказать о них и об основных вехах истории 📖 города, которому более 2000 лет: о древней римской Эмоне, о городе в составе государства Габсбургов и о столице Словении.

Программа

Кроме истории, я расскажу вам об особенностях и символах нашего города, например, предание, по которому Любляну основал один из персонажей греческой мифологии Язон, овладевший золотым руном короля Айета. История связана с бегством по рекам, соединяющим Восточные Альпы с Черным морем. Герои сражались с драконом в болотах Любляны, который впоследствии в качестве защитника города превратился в его символ.

А еще вы узнаете о происхождении словенцев, о местной культуре, быте и национальной кухне. Об особенностях жизни в Любляне, о праздниках и традициях, о привычках и менталитете горожан.

В программе:

Храм Св.Кирилла и Мефодия

Народная Галерея

Галерея Современного искусства

Опера

Парламент

Храм Св.Троицы

Здание Университета

Филармония

Еврейский квартал

Площадь Французской революции

Городская Ратуша

Центральная площадь

Ярмарка

Кафедральный собор Св. Николая

Я также расскажу много историй о Люблянском замке, возвышающимся над городом. И провожу вас к фуникулеру, чтобы вы самостоятельно поднялись в замок и насладились городом с высоты панорамной башни крепости.