5 отзывов оставили туристы

Кроме истории, я расскажу вам об особенностях и символах нашего города, например, предание, по которому Любляну основал один из персонажей греческой мифологии Язон, овладевший золотым руном короля Айета. История связана с бегством по рекам, соединяющим Восточные Альпы с Черным морем. Герои сражались с драконом в болотах Любляны, который впоследствии в качестве защитника города превратился в его символ.
А еще вы узнаете о происхождении словенцев, о местной культуре, быте и национальной кухне. Об особенностях жизни в Любляне, о праздниках и традициях, о привычках и менталитете горожан.
В программе:
Храм Св.Кирилла и Мефодия
Народная Галерея
Галерея Современного искусства
Опера
Парламент
Храм Св.Троицы
Здание Университета
Филармония
Еврейский квартал
Площадь Французской революции
Городская Ратуша
Центральная площадь
Ярмарка
Кафедральный собор Св. Николая
Я также расскажу много историй о Люблянском замке, возвышающимся над городом. И провожу вас к фуникулеру, чтобы вы самостоятельно поднялись в замок и насладились городом с высоты панорамной башни крепости.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня всегда интересовала предистория словенского народа, а именно — происхождение словенцев. Это любопытство меня увело глубоко к корням этого удивительного народа — венеты, норики, этруски, латобыки, резьянцы. Древняя история и археология этой небольшой страны удивительно богаты разнообразными находками. Я могу рассказывать о них часами — будь то экскурсия в историческом музее или поход к источнику вечной молодости. У меня множество предложений: треккинг, кулинарный, винный, экспедиционно-приключенческий, тематический и другие туры. У меня авто на 7 человек, поэтому приглашаю к знакомству с чудесной страной Словения семьи или компании друзей. Насыщенные авторские экскурсии подготовлены и проводятся мной и тремя моими коллегами, также гидами.
Прежде всего, спасибо команде Трипстер- уже третья экскурсия с вашими гидами и сплошной позитив. Все чётко организовано и везде отличные экскурсии. Любляна нам показалась очень милой и её хотелось разглядывать неспешно, со смаком. Это европейская столица, но в ней нет избыточной суеты и напряжённости, Милейшие улочки старого города, "осколки" Римской Империи, самобытное здание Парламента. Наш гид Ника очень соответствует, на наш взгляд, атмосфере Любляны, и своей спокойной неспешной манерой настраивает слушателей на нужный лад. Чувствуется, что она любит Словению и Любляну, а это очень оживляет восприятие места. Всем советуем - не пожалеете!
Ирина
11 марта 2019
Если Вы хотите познать историю Словении и получить ответы на свои вопросы, то смело заказывайте у Ники экскурсию и отправляйтесь на экскурсию.
Георгий
13 ноября 2018
Ника, замечательный человек, очень интересная была экскурсия, мы с женой остались довольны.
Ирина
4 сентября 2018
Отличная экскурсия! Очень интересно и качественно подобран и подается материал, комфортно и правильно спланирован маршрут. Рекомендуем! Жаль, что Ника так сильно занята, потому что хотелось бы еще и еще раз с ней встретиться и попутешествовать по Словении!
Maria
17 августа 2017
Это замечательная экскурсия. Ника рассказала много интересного и познавательного. Также дала ряд полезных советов по путешествию по Словении. Мне, мужу и детям все очень понравилось. Спасибо большое, Ника, за ваш профессионализм. Удачи вам в вашей работе.
Все знаковые места уютного словенского города на обзорной экскурсии
Приглашаю погулять по одной из самых живописных и умиротворенных европейских столиц. Вы рассмотрите главные площади, церкви, мосты и старинные здания Любляны, подниметесь на средневековую крепость и заглянете на местный рынок. А я расскажу о местных традициях, истории и повседневной жизни.
Тихая, зеленая и уютная Любляна не так проста, как может показаться неискушенному путешественнику. Эта дружеская прогулка откроет перед вами главные секреты столицы Словении: легенды о драконах, неприступные замки и средневековые улочки, исторические артефакты, наследие Наполеона и древних римлян. За пару часов вы пронесетесь через столетия истории Любляны, узнаете о традициях и привычках местных жителей, научитесь отличать словенские блюда от балканских и проникнетесь колоритом этого крошечного, но необъяснимо сказочного города.