5 отзывов оставили туристы

Любляна, город с более чем 2000-летней историей, приглашает на увлекательную экскурсию.За два часа прогулки вы познакомитесь с древней римской Эмоной, узнаете о городе в составе Габсбургов и современной столице Словении.Вас

ждут рассказы о мифическом основателе города Язоне и его сражении с драконом, который стал символом Любляны. Также вы откроете для себя особенности местной культуры, традиции и национальную кухню, а в завершение сможете насладиться панорамными видами с Люблянского замка

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кроме истории, я расскажу вам об особенностях и символах нашего города, например, предание, по которому Любляну основал один из персонажей греческой мифологии Язон, овладевший золотым руном короля Айета. История связана с бегством по рекам, соединяющим Восточные Альпы с Черным морем. Герои сражались с драконом в болотах Любляны, который впоследствии в качестве защитника города превратился в его символ.

А еще вы узнаете о происхождении словенцев, о местной культуре, быте и национальной кухне. Об особенностях жизни в Любляне, о праздниках и традициях, о привычках и менталитете горожан.

В программе:

Храм Св. Кирилла и Мефодия

Народная Галерея

Галерея Современного искусства

Опера

Парламент

Храм Св. Троицы

Здание Университета

Филармония

Еврейский квартал

Площадь Французской революции

Городская Ратуша

Центральная площадь

Ярмарка

Кафедральный собор Св. Николая

Я также расскажу много историй о Люблянском замке, возвышающимся над городом. И провожу вас к фуникулеру, чтобы вы самостоятельно поднялись в замок и насладились городом с высоты панорамной башни крепости.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.