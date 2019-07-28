5 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Любляне

Открыть историю, легенды и традиции словенской столицы на авторской пешеходной прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Nika
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Nika – представитель в Любляне
Любляна — город 🏙️ гуманных размеров, поэтому за 2 часа пешеходной прогулки мы успеем обойти самые знаковые места, а я — рассказать о них и об основных вехах истории 📖 города, которому более 2000 лет: о древней римской Эмоне, о городе в составе государства Габсбургов и о столице Словении.

Обзорная экскурсия по Любляне
Обзорная экскурсия по Любляне

Программа

Кроме истории, я расскажу вам об особенностях и символах нашего города, например, предание, по которому Любляну основал один из персонажей греческой мифологии Язон, овладевший золотым руном короля Айета. История связана с бегством по рекам, соединяющим Восточные Альпы с Черным морем. Герои сражались с драконом в болотах Любляны, который впоследствии в качестве защитника города превратился в его символ.

А еще вы узнаете о происхождении словенцев, о местной культуре, быте и национальной кухне. Об особенностях жизни в Любляне, о праздниках и традициях, о привычках и менталитете горожан.

В программе:

  • Храм Св.Кирилла и Мефодия
  • Народная Галерея
  • Галерея Современного искусства
  • Опера
  • Парламент
  • Храм Св.Троицы
  • Здание Университета
  • Филармония
  • Еврейский квартал
  • Площадь Французской революции
  • Городская Ратуша
  • Центральная площадь
  • Ярмарка
  • Кафедральный собор Св. Николая

Я также расскажу много историй о Люблянском замке, возвышающимся над городом. И провожу вас к фуникулеру, чтобы вы самостоятельно поднялись в замок и насладились городом с высоты панорамной башни крепости.

Обзорная экскурсия по Любляне
Обзорная экскурсия по Любляне
Обзорная экскурсия по Любляне
Обзорная экскурсия по Любляне
Обзорная экскурсия по Любляне
Обзорная экскурсия по Любляне
Обзорная экскурсия по Любляне
Обзорная экскурсия по Любляне
Обзорная экскурсия по Любляне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Nika
Nika
Меня всегда интересовала предистория словенского народа, а именно — происхождение словенцев. Это любопытство меня увело глубоко к корням этого удивительного народа — венеты, норики, этруски, латобыки, резьянцы. Древняя история и археология этой небольшой страны удивительно богаты разнообразными находками. Я могу рассказывать о них часами — будь то экскурсия в историческом музее или поход к источнику вечной молодости. У меня множество предложений: треккинг, кулинарный, винный, экспедиционно-приключенческий, тематический и другие туры. У меня авто на 7 человек, поэтому приглашаю к знакомству с чудесной страной Словения семьи или компании друзей. Насыщенные авторские экскурсии подготовлены и проводятся мной и тремя моими коллегами, также гидами.
Напишите мне

5 отзывов оставили туристы

28 июля 2019
Прежде всего, спасибо команде Трипстер- уже третья экскурсия с вашими гидами и сплошной позитив. Все чётко организовано и везде отличные экскурсии. Любляна нам показалась очень милой и её хотелось разглядывать неспешно, со смаком. Это европейская столица, но в ней нет избыточной суеты и напряжённости, Милейшие улочки старого города, "осколки" Римской Империи, самобытное здание Парламента. Наш гид Ника очень соответствует, на наш взгляд, атмосфере Любляны, и своей спокойной неспешной манерой настраивает слушателей на нужный лад. Чувствуется, что она любит Словению и Любляну, а это очень оживляет восприятие места. Всем советуем - не пожалеете!
11 марта 2019
Если Вы хотите познать историю Словении и получить ответы на свои вопросы, то смело заказывайте у Ники экскурсию и отправляйтесь на экскурсию.
13 ноября 2018
Ника, замечательный человек, очень интересная была экскурсия, мы с женой остались довольны.
4 сентября 2018
Отличная экскурсия! Очень интересно и качественно подобран и подается материал, комфортно и правильно спланирован маршрут. Рекомендуем! Жаль, что Ника так сильно занята, потому что хотелось бы еще и еще раз с ней встретиться и попутешествовать по Словении!
17 августа 2017
Это замечательная экскурсия. Ника рассказала много интересного и познавательного. Также дала ряд полезных советов по путешествию по Словении. Мне, мужу и детям все очень понравилось. Спасибо большое, Ника, за ваш профессионализм. Удачи вам в вашей работе.

Обзорные экскурсии в Любляне

Первое свидание с ЛюблянойПервое свидание с ЛюблянойПервое свидание с Любляной
100 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Все знаковые места уютного словенского города на обзорной экскурсии
Приглашаю погулять по одной из самых живописных и умиротворенных европейских столиц. Вы рассмотрите главные площади, церкви, мосты и старинные здания Любляны, подниметесь на средневековую крепость и заглянете на местный рынок. А я расскажу о местных традициях, истории и повседневной жизни.
Ежедневная прогулка по ЛюблянеЕжедневная прогулка по ЛюблянеЕжедневная прогулка по Любляне
15 за человека
2 часа
15 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Тихая, зеленая и уютная Любляна не так проста, как может показаться неискушенному путешественнику. Эта дружеская прогулка откроет перед вами главные секреты столицы Словении: легенды о драконах, неприступные замки и средневековые улочки, исторические артефакты, наследие Наполеона и древних римлян. За пару часов вы пронесетесь через столетия истории Любляны, узнаете о традициях и привычках местных жителей, научитесь отличать словенские блюда от балканских и проникнетесь колоритом этого крошечного, но необъяснимо сказочного города.

Выбирайте и другие экскурсии в Любляне

За городомПешкомНеобычные маршрутыИндивидуальныеОбзорныеГрупповыеГастрономическиеВсе
120 за экскурсию
Заказать экскурсию