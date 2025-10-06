Приглашаю вас на увлекательную прогулку по Любляне, где мы познакомимся не только с её главными достопримечательностями, но и с людьми, которые сделали этот город таким, каким мы его знаем.
Мы увидим архитектурные шедевры Плечника, признанные наследием ЮНЕСКО, узнаем о традициях средневековой Любляны и откроем для себя истории тех, кто внес свой вклад в развитие столицы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЭто прогулка для тех, кто хочет неспешно познакомиться с Любляной. Мы будем гулять по уютным улочкам, наслаждаясь атмосферой города и его историей. В центре внимания — люди, их жизнь и творчество. Мы увидим знаковые места Любляны, но не просто как туристы, а через судьбы тех, кто здесь жил, мечтал, создавал. Поговорим о том, где они учились, какие мысли их вдохновляли, как складывался их путь. Словения — небольшая, но удивительная страна, и самое ценное в ней — люди. Познакомившись с городом, мы почувствуем их характер, теплоту и любовь к своей земле. Важная информация: Спокойная прогулка и рассказы о самом интересном
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Конггресная площадь
- Библиотека
- Университет
- Крижанке
- Мост Драконов
- Люблянский рынок
- Тройной мост
- Театр Оперы и Балета
- Правоославный храм
- Парк Тиволи
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в собор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Kongresni trg 1
Завершение: Park Tivoli
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Спокойная прогулка и рассказы о самом интересном
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
6 окт 2025
Мы молодая пара были очень довольны, до сих пор под впечатлением
Невероятный город, потрясающая страна и талантливые люди - это все нам показала замечательная экскурсовод Оксана. Полностью согласны что «Словения одна из самых недооцененных стран»
Хотите влюбится в этот город? Заказывайте экскурсию у Оксаны. Однозначно рекомендую
К
Ксения
23 апр 2025
Хотим поделиться впечатлениями от экскурсии замечательной Оксаны. Экскурсия была проведена на высшем уровне. Экскурсовод прекрасно владеет материалом, умеет очень интересно и познавательно рассказывать, а, главное, с большой любовью к стране
