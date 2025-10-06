Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на увлекательную прогулку по Любляне, где мы познакомимся не только с её главными достопримечательностями, но и с людьми, которые сделали этот город таким, каким мы его знаем.



Мы увидим архитектурные шедевры Плечника, признанные наследием ЮНЕСКО, узнаем о традициях средневековой Любляны и откроем для себя истории тех, кто внес свой вклад в развитие столицы. 5 2 отзыва

Оксана Ваш гид в Любляне Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком €150 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Это прогулка для тех, кто хочет неспешно познакомиться с Любляной. Мы будем гулять по уютным улочкам, наслаждаясь атмосферой города и его историей. В центре внимания — люди, их жизнь и творчество. Мы увидим знаковые места Любляны, но не просто как туристы, а через судьбы тех, кто здесь жил, мечтал, создавал. Поговорим о том, где они учились, какие мысли их вдохновляли, как складывался их путь. Словения — небольшая, но удивительная страна, и самое ценное в ней — люди. Познакомившись с городом, мы почувствуем их характер, теплоту и любовь к своей земле. Важная информация: Спокойная прогулка и рассказы о самом интересном

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Конггресная площадь

Библиотека

Университет

Крижанке

Мост Драконов

Люблянский рынок

Тройной мост

Театр Оперы и Балета

Правоославный храм

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты в собор Где начинаем и завершаем? Начало: Kongresni trg 1 Завершение: Park Tivoli Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Спокойная прогулка и рассказы о самом интересном