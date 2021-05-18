Полезная информация о Мариборе
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Местное время в Мариборе
21:5613
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇮 Словения
|Название города
|Марибор
|По-английски
|Maribor
|Столица региона
|Марибор является столицей региона
|Население города
|95 171 чел.
|Аэропорт
|Марибор MBX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Ljubljana
|Средняя высота
|266 м. от уровня моря