Всё о Мариборе

Полезная информация о Мариборе

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Местное время в Мариборе
21:5613
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇮 Словения
Название городаМарибор
По-английскиMaribor
Столица регионаМарибор является столицей региона
Население города95 171 чел.
АэропортМарибор MBX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Ljubljana
Средняя высота266 м. от уровня моря

Где находится Марибор на карте

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