Полезная информация о Словении
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Флаг Словении
|Название
|Словения
|Эмодзи флаг
|🇸🇮
|Полное название
|Республика Словения
|По-английски
|Slovenia
|Столица
|Любляна
|Города
|Список городов
|Валюта
|Евро
|Площадь
|20 253 км²
|Население
|2 064 188 чел.
|Телефонный код
|+386
|Код ISO
|SI
|Основной домен
|.SI
|Соседние страны
|🇭🇷 Хорватия🇭🇺 Венгрия🇮🇹 Италия
Где находится Словения на карте
Словения
Популярные экскурсии в Словении
€
150
за чел.
€
60
за чел.
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€
55
за чел.
На прогулке вы прочувствуете пивное настроение Словении и продегустируете 9 сортов словенского пива. Пройдетесь улочками старого города и посетите сам...
€
380
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