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Полезная информация о Словении

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Флаг Словении
Флаг Словении
НазваниеСловения
Эмодзи флаг🇸🇮
Полное названиеРеспублика Словения
По-английскиSlovenia
СтолицаЛюбляна
ГородаСписок городов
ВалютаЕвро
Площадь20 253 км²
Население2 064 188 чел.
Телефонный код+386
Код ISOSI
Основной домен.SI
Соседние страны🇭🇷 Хорватия🇭🇺 Венгрия🇮🇹 Италия

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Словения

Популярные экскурсии в Словении

Квест "Чисто словенское убийство"
Квест "Чисто словенское убийство"
150
за чел.
Любляна
Пешеходная экскурсия "Крань за 40 шагов"
Пешеходная экскурсия "Крань за 40 шагов"
70
за чел.
Крань
Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне
60
за чел.
Словенская кухня своеобразна: в ней соединены славянские, австро-немецкие, венгерские и итальянские традиции. Здесь любят грибы, супы, гречку, булочки...
Любляна
Пивная Любляна
Пивная Любляна
55
за чел.
На прогулке вы прочувствуете пивное настроение Словении и продегустируете 9 сортов словенского пива. Пройдетесь улочками старого города и посетите сам...
Любляна
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
380
за чел.
Приглашаем вас на однодневную экскурсию на автомобиле из Любляны на итальянское побережье Адриатики, в Триест. В белоснежном замке Мирамаре мы поговор...
Любляна
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