Крупнейшие города Соломоновы островы
Список самых больших и знаменитых городов Соломоновы островы по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео.
Аву-Аву
Ануха-Айленд-Резорт
Арон
Атоифи
Ауки
Афутара
Балала
Баракома
Барора
Батуна
Беллона
Виру
Гавань Стар
Гева
Гизо
Гуадалканал
Кваилабеси
Квай Харбор
Киракира
Кукунду
Марау Саунд
Мбамбанакира
Мунда
Онепусу
Онтонг Джава
Остров Кагау
Остров Моно
Остров Нггатока
Остров Санта Ана
Остров Фера
Параси
Рамата
Ринги Коув
Саво
Санта-Круз Айленд
Сеге
Суаванао
Тарапаина
Тулаги
Хониара
Шуазёль
Яандина
Яяо
о. Реннелл