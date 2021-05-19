Полезная информация о Хониаре

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Местное время в Хониаре
05:4358
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇧 Соломоновы острова
Название городаХониара
По-английскиHoniara
Это столицаХониара является столицей Соломоновых островов
Население города56 298 чел.
АэропортХендерсон HIR
Часовой поясPacific/Guadalcanal
Средняя высота49 м. от уровня моря

Где находится Хониара на карте

Хониара фото города
Хониара

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