Полезная информация о Хониаре
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Местное время в Хониаре
05:4358
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇧 Соломоновы острова
|Название города
|Хониара
|По-английски
|Honiara
|Это столица
|Хониара является столицей Соломоновых островов
|Население города
|56 298 чел.
|Аэропорт
|Хендерсон HIR
|Часовой пояс
|Pacific/Guadalcanal
|Средняя высота
|49 м. от уровня моря
Где находится Хониара на карте
Хониара