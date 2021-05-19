Полезная информация о Бурао
Что нужно знать о Бурао: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бурао
00:4524
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇴 Сомали
|Название города
|Бурао
|По-английски
|Burao
|Столица региона
|Бурао является столицей региона
|Население города
|99 270 чел.
|Аэропорт
|Бурао BUO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Mogadishu
|Средняя высота
|1 041 м. от уровня моря