Полезная информация о Бурао

Что нужно знать о Бурао: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бурао
00:4524
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇴 Сомали
Название городаБурао
По-английскиBurao
Столица регионаБурао является столицей региона
Население города99 270 чел.
АэропортБурао BUO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Mogadishu
Средняя высота1 041 м. от уровня моря

Где находится Бурао на карте