Полезная информация о Харгейсе
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Местное время в Харгейсе
00:4536
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇴 Сомали
|Название города
|Харгейсе
|По-английски
|Hargeysa
|Столица региона
|Харгейсе является столицей региона
|Население города
|477 876 чел.
|Аэропорт
|Харгейса HGA
|Часовой пояс
|Africa/Mogadishu
|Средняя высота
|1 261 м. от уровня моря
Где находится Харгейсе на карте
Харгейсе
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