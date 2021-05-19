Всё о Харгейсе

Полезная информация о Харгейсе

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Местное время в Харгейсе
00:4536
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇴 Сомали
Название городаХаргейсе
По-английскиHargeysa
Столица регионаХаргейсе является столицей региона
Население города477 876 чел.
АэропортХаргейса HGA
Часовой поясAfrica/Mogadishu
Средняя высота1 261 м. от уровня моря

Где находится Харгейсе на карте

Харгейсе фото города
Харгейсе

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