Полезная информация об Анахайм
Что нужно знать об Анахайм: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Анахайм
11:4446
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Анахайм
|По-английски
|Anaheim
|Население города
|350 742 чел.
|Аэропорт
|John Wayne International ANA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|55 м. от уровня моря