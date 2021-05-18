Полезная информация об Атланте
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Местное время в Атланте
15:5637
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Атланта
|По-английски
|Atlanta
|Столица региона
|Атланта является столицей региона
|Население города
|463 878 чел.
|Аэропорты
|Perimeter Mall JAJ, Хартсфилд-Джэксон ATL, Beaver Ruin JAO, Пичтри-Декаб PDK, Fulton County FTY, Galleria Heliport JGL
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|336 м. от уровня моря
Где находится Атланта на карте
Атланта