Всё об Атланте

Полезная информация об Атланте

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Местное время в Атланте
15:5637
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаАтланта
По-английскиAtlanta
Столица регионаАтланта является столицей региона
Население города463 878 чел.
АэропортыPerimeter Mall JAJ, Хартсфилд-Джэксон ATL, Beaver Ruin JAO, Пичтри-Декаб PDK, Fulton County FTY, Galleria Heliport JGL
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота336 м. от уровня моря

Где находится Атланта на карте

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Атланта

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