Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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4 часовой обзорный тур по Нью-Йорку

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
4 часовой обзорный тур по Нью-Йорку
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4 часовой обзорный тур по Нью-Йорку
4 часовой обзорный тур по Нью-Йорку
Экскурсия по Нью-Йорку, Манхеттен!
Во время 4 часового тура вы увидите знаменитую Wall Street со всемирно-известной Биржей.
Мы зайдем в здание бывшего банка, где царит обстановка 1924 года. Вы почувствуете себя в центре событий времен Аль Капоне.
Мы зайдем в самую маленькую и первую церковь ⛪ в Нью Йорке, Троицкую.
Вы сможете погладить и сфотографироваться у Быка, символа Американской банковской системы.
Вы увидите знаменитый символ USA, Статую Свободы.
Поднимитесь на первый в мире подвесной мост, это Бруклинский мост.
Увидите знаменитую панораму Нью Йорка.
Вы посетите самое большое здание в Нью Йорке, это и первый в мире подземный вокзал, Гранд Централ, где находится знаменитая комната шептаний, показанная в Национальной географии.
Пройдетесь по 5 авеню, побываете в Рокфеллер-Центре и узнаете некоторые секреты самого знаменитого Мега Полиса на земле.
Достопримечательности показываемые во время этой экскурсии 🧭. Wall Street — музей 🖼 финансов
2. Троицкая церковь
3. Линкольн-Центр
4. Бруклинский мост (проезжаем по нему туда и обратно)
5. Рокфеллер-Центр
6. Times сквер
7. Музейная миля
8. Центральный парк
9. Знаменитый Бык символ финансов.
10. Беттери-Парк с лучшим видом Статуи Свободы
11. Здание Дакота, где жил и был убит Джон Леннон
12. Лучшая смотровая площадка на Манхеттен со стороны Бруклина.
Каждый клиент получает дискаунт до 50% на трансфер из отеля в аэропорт.
Каждый клиент получает в подарок карточку для бесплатных телефонных разговоров с любой страной мира.
Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
4 часовой обзорный тур по Нью-Йорку
4 часовой обзорный тур по Нью-Йорку
4 часовой обзорный тур по Нью-Йорку

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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