Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия по Нью-Йорку, Манхеттен!

Во время 4 часового тура вы увидите знаменитую Wall Street со всемирно-известной Биржей.

Мы зайдем в здание бывшего банка, где царит обстановка 1924 года. Вы почувствуете себя в центре событий времен Аль Капоне.

Мы зайдем в самую маленькую и первую церковь ⛪ в Нью Йорке, Троицкую.

Вы сможете погладить и сфотографироваться у Быка, символа Американской банковской системы.

Вы увидите знаменитый символ USA, Статую Свободы.

Поднимитесь на первый в мире подвесной мост, это Бруклинский мост.

Увидите знаменитую панораму Нью Йорка.

Вы посетите самое большое здание в Нью Йорке, это и первый в мире подземный вокзал, Гранд Централ, где находится знаменитая комната шептаний, показанная в Национальной географии.

Пройдетесь по 5 авеню, побываете в Рокфеллер-Центре и узнаете некоторые секреты самого знаменитого Мега Полиса на земле.

Достопримечательности показываемые во время этой экскурсии 🧭. Wall Street — музей 🖼 финансов

2. Троицкая церковь

3. Линкольн-Центр

4. Бруклинский мост (проезжаем по нему туда и обратно)

5. Рокфеллер-Центр

6. Times сквер

7. Музейная миля

8. Центральный парк

9. Знаменитый Бык символ финансов.

10. Беттери-Парк с лучшим видом Статуи Свободы

11. Здание Дакота, где жил и был убит Джон Леннон

12. Лучшая смотровая площадка на Манхеттен со стороны Бруклина.

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