Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия по Нью-Йорку, Манхеттен!
Во время 4 часового тура вы увидите знаменитую Wall Street со всемирно-известной Биржей.
Мы зайдем в здание бывшего банка, где царит обстановка 1924 года. Вы почувствуете себя в центре событий времен Аль Капоне.
Мы зайдем в самую маленькую и первую церковь ⛪ в Нью Йорке, Троицкую.
Вы сможете погладить и сфотографироваться у Быка, символа Американской банковской системы.
Вы увидите знаменитый символ USA, Статую Свободы.
Поднимитесь на первый в мире подвесной мост, это Бруклинский мост.
Увидите знаменитую панораму Нью Йорка.
Вы посетите самое большое здание в Нью Йорке, это и первый в мире подземный вокзал, Гранд Централ, где находится знаменитая комната шептаний, показанная в Национальной географии.
Пройдетесь по 5 авеню, побываете в Рокфеллер-Центре и узнаете некоторые секреты самого знаменитого Мега Полиса на земле.
Достопримечательности показываемые во время этой экскурсии 🧭. Wall Street — музей 🖼 финансов
2. Троицкая церковь
3. Линкольн-Центр
4. Бруклинский мост (проезжаем по нему туда и обратно)
5. Рокфеллер-Центр
6. Times сквер
7. Музейная миля
8. Центральный парк
9. Знаменитый Бык символ финансов.
10. Беттери-Парк с лучшим видом Статуи Свободы
11. Здание Дакота, где жил и был убит Джон Леннон
12. Лучшая смотровая площадка на Манхеттен со стороны Бруклина.
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