  1. США
  2. Экскурсии

Экскурсия в музей Метрополитен

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Экскурсия в музей Метрополитен
Задать вопрос
Экскурсия в музей Метрополитен
Экскурсия в Музей 🖼 Метрополитен — 3–4 часа.
Мы познакомим вас с одним из известнейших музеев Мира. Три с половиной миллионов экспонатов на постоянной экспозиции, знаменитые сокровища Инков описанные в знаменитой программе Дискавери и многие другие находятся здесь, в музее Метрополитен, Нью-Йорк.
Вашим экскурсоводом будет, один из немногих русскоговорящих, лицензированных самим музеем гид — Алла Каценко. Она проработала более 5 лет экскурсоводом в этом музее на общественных началах, как Волонтёр, прежде чем получить право водить экскурсии 🧭 в одном из лучших музеев Мира — Метрополитен Музее.
Мы делаем подарки нашим клиентам!
Если вы заказываете тур по музею от 3 часов и больше, мы берем все заботы по приобретению входных билетов в этот музей на себя (цена одного билета 25 $)
Каждая наша группа туристов заказавшая 2 трансфера и любую экскурсию ⛳ получает в бесплатное пользование мобильный телефон с прямым американским номером на все время пребывания в США.
Каждая последующая экскурсия в нашей компании со скидкой 10%
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
$161
3 часа
Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
$321
3 часа
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
$107
3 часа
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
$161
3 часа
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
Вашингтон за один день!
$963
13 часов
Вашингтон за один день!
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема
$375
4 часа
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема