Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в Музей 🖼 Метрополитен — 3–4 часа.

Мы познакомим вас с одним из известнейших музеев Мира. Три с половиной миллионов экспонатов на постоянной экспозиции, знаменитые сокровища Инков описанные в знаменитой программе Дискавери и многие другие находятся здесь, в музее Метрополитен, Нью-Йорк.

Вашим экскурсоводом будет, один из немногих русскоговорящих, лицензированных самим музеем гид — Алла Каценко. Она проработала более 5 лет экскурсоводом в этом музее на общественных началах, как Волонтёр, прежде чем получить право водить экскурсии 🧭 в одном из лучших музеев Мира — Метрополитен Музее.

Мы делаем подарки нашим клиентам!

Если вы заказываете тур по музею от 3 часов и больше, мы берем все заботы по приобретению входных билетов в этот музей на себя (цена одного билета 25 $)

Каждая наша группа туристов заказавшая 2 трансфера и любую экскурсию ⛳ получает в бесплатное пользование мобильный телефон с прямым американским номером на все время пребывания в США.

Каждая последующая экскурсия в нашей компании со скидкой 10%