Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. США
  2. Экскурсии

Филадельфия — колыбель американской конституции

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Филадельфия — колыбель американской конституции
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $642 за человека

    Заказать экскурсию
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Экскурсии в Филадельфию — старейший город 🏙️ США и сердце Пенсильвании
Филадельфия, как и любой другой город, имеет огромное количество достопримечательностей 🏛️ и по праву считается одним из старейших городов США. Хотя она и является крупнейшим финансовым и промышленным центром, здесь все еще есть маленькие улочки и старые здания, где по сегодняшний день царит атмосфера тихого и маленького городка. Экскурсионный тур в Филадельфию позволит вам посетить не только популярные достопримечательности современности, но и проникнуться атмосферой старого города.
Экскурсии в Филадельфии или как не пропустить самого интересного
Филадельфия — город, с которого началась история 📖 США, ведь именно тут была принята декларация независимости и Конституция США. По этой причине чаще всего начинают знакомство с Америкой именно с него. Преимущество выбора экскурсионного тура в Филадельфию состоит в том, что вы сможете посетить максимальное количество достопримечательностей, узнать их историю, познакомиться с жизнью американцев и получить незабываемый отдых. Приезжая в Филадельфию, вам обязательно стоит побывать в Зале Независимости, увидеть Колокол Свободы, Зал Конгресса и филадельфийскую аллею Элфорта — самую старую улицу США. Филадельфия — город, сочетающий в себе яркие черты современности и роскошь богатой истории, поэтому поездка сюда непременно станет незабываемой.
Мы предлагаем вам экскурсионные туры в Филадельфию и сделаем ваш отдых разнообразным, незабываемым и наполненным положительными эмоциями. Алла Каценко поможет вам подобрать наиболее удобный и интересующий вас экскурсионный тур таким образом, чтобы вы смогли увидеть все достопримечательности популярного города. Мы предлагаем только самые интересные экскурсионные маршруты, благодаря которым вы сможете познакомиться с культурой страны, ее достопримечательностями и традициями в небольших групповых или индивидуальных турах по Филадельфии.
Экскурсии в Филадельфию
Выбирая туры в Америку, многие путешественники опасаются, что экскурсии 🧭 и знакомство со страной будут происходить на иностранном языке и, таким образом, будут создавать дискомфорт во время отдыха. Мы позаботились, чтобы ваш отдых был наиболее комфортным, и с уверенностью можем сказать, что экскурсии в Филадельфии с нами, проводятся с участием гида на русском языке. Вам больше не придется беспокоиться о проблеме языкового барьера, мы сделали так, чтобы вы получали первоклассный отдых и комфортно проводили время в США. Мы знаем, что такое качественная организация экскурсий и гарантируем, что цены на путевки в Филадельфию вас приятно удивят, а отдых пройдет удачно и познавательно.
Каждый турист заказывающий тур в Филадельфию получает скидку в 50% на трансфер из гостинницы в аэропорт.
При заказе этого тура наши туристы получают в подарок телефонную карту для бесплатных звонков в Россию.
Каждая наша группа туристов получает в бесплатное пользование мобильный телефон в прямым американским номером на все время пребывания в США.
Каждый второй тур наши клиенты могут заказать со скидкой 10%
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции
Филадельфия — колыбель американской конституции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
$161
3 часа
Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
$321
3 часа
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
$107
3 часа
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
$161
3 часа
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
Вашингтон за один день!
$963
13 часов
Вашингтон за один день!
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема
$375
4 часа
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема